Nelle ultime settimane ha stupito la scelta di alcuni investitori italo-americani di puntare sul Campobasso, club al primo posto della classifica del girone F di Serie D. Un progetto ambizioso e affascinante, basato sull’intento di imitare il percorso di vita di qualsiasi essere umano, from zero to hero. Una scelta assolutamente inedita, considerando che negli ultimi anni il pallone a stelle e strisce ha preferito popolare soltanto i grandi palcoscenici italiani. Ma è ancora più inedito il fatto che l’investimento sia avvenuto nel Sud Italia, nel cuore del Molise, quasi in congiunzione con il caso analogo di Tacopina a Catania. I protagonisti sono loro: Matt Rizzetta, presidente della North Sixth Group e il suo socio Nicola Cirrincione, che occuperà il ruolo di delegato di mercato del club molisano nel Nord America. Oltre ad essere soci in affari, entrambi hanno una caratteristica particolare: vantano un’origine siciliana.

Matt Rizzetta, presidente della North Sixth Group, è un importante imprenditore italo-americano che, secondo le ultime voci circolanti negli ambienti economici-finanziari, è tra gli uomini più ricchi degli USA. Le sue radici appartengono al Sud Italia, con i genitori della nonna paterna originari di Marineo, in provincia di Palermo. Intervenendo in esclusiva ai nostri microfoni, ci ha spiegato il suo progetto a Campobasso insieme al socio e tifoso del Palermo Nicola Cirrincione:





Ciao Matt, anche tu, come il tuo socio Nicola Cirrincione, hai origini siciliane. Che rapporto hai con il Sud Italia in generale?

«Sì, la parte paterna viene dalla Calabria e la Sicilia, in provincia di Palermo (Marineo), mentre la parte materna viene dalla Puglia (provincia di Foggia). Ho sempre avuto un legame molto forte col Sud Italia. Il calore della gente, la passione e lo spirito di sacrificio sono fattori emblematici di questo territorio e mi hanno accompagnato nel corso del mio viaggio personale e imprenditoriale. Sono meridionale e fiero di esserlo».

Negli ultimi mesi avete deciso di investire sul Campobasso. La presenza di imprenditori italo-americani/americani in Serie D è una novità assoluta. Puoi spiegarci progetto e ambizioni?

«La decisione di investire a Campobasso è nata come una dedica a mio nonno. Ha fatto sacrifici incredibili per aiutarmi a raggiungere traguardi importanti della mia vita e carriera. E’ stato anche un grandissimo appassionato di calcio e insieme abbiamo condiviso bellissimi momenti guardando il calcio italiano in TV. Anche se non siamo molisani, il Campobasso rappresenta la mia storia e quella della mia famiglia. E’ una piazza che vive di passione, di sacrifici e umiltà, ma anche di speranza e una potenzialità enorme».

Di cosa si occupa la tua azienda North Sixth Group e che tipo di investimenti effettuate?

«Siamo una holding con sede a New York. Ci occupiamo di vari settori, compreso business services, marketing, immobiliari, tecnologia, sports, entertainment e diverse iniziative filantropiche».

Al momento, voi e Tacopina siete gli unici investitori italo-americani nel Sud Italia. Non dimenticando Tony Di Piazza, che ha annunciato di voler abbandonare il progetto Palermo. Pensi che la vostra scelta possa spingere nuovi investitori statunitensi verso il Mezzogiorno?

«Tacopina è un punto di riferimento nei miei confronti e anche un grandissimo visionario: è stato il primo tra gli italo-americani ad investire nel calcio italiano. La sua decisione di approdare nel Sud merita tanto rispetto dalla comunità italo-americana. Detto questo, siamo anche diversi, visto che le risorse che sto mettendo per il Campobasso sono esclusivamente mie. La nostra holding è stata finanziata interamente dalla mia famiglia senza altri soci, e quindi c’è un aspetto più personale rispetto ad altri investitori che poggiano sulle spalle di determinati gruppi».

Oltre a Tacopina, in Italia troviamo Commisso, Krause e Friedkin. Come si spiega la scelta degli imprenditori USA di investire nel calcio italiano nonostante gli sport “americani” primari siano basket e football?

«Mia moglie Daniela è originaria di Gioiosa Ionica, dove è nato anche Rocco Commisso. Tanto rispetto per lui, che al contrario di me, è emigrato negli USA, costruendo un’azienda di grosso valore dal nulla. Lo stesso discorso vale per Friedkin e Krause. Hanno visto la stessa potenzialità notata da noi negli ultimi tempi, facendo leva sul proprio coraggio in ottica di investimenti. Al contrario del campionato inglese e tedesco, il calcio italiano non ha ancora raggiunto il punto di saturazione, e quindi ci sono ancora ampi margini di miglioramento e di crescita dei club».

Prima di Campobasso, avete valutato altre piazze su cui investire?

«Certo, abbiamo valutato in totale una ventina di piazze. Anche se abbiamo osservato qualche piazza del nord, devo dire che tutte le strade mi hanno sempre portato al Sud dove c’è sempre stato un grande legame fra squadre di calcio e tifosi. Secondo il mio parere è troppo facile investire nelle piazze del Nord. Le piazze del Sud, invece, rappresentano la cima della cultura calcistica e vorrei regalare qualche gioia alla gente meridionale. E’ un popolo che merita qualcuno che creda nella loro potenzialità».

Il tuo socio Nicola Cirrincione, da grande tifoso del Palermo, puntava ad investire sul club rosanero. Ci avete pensato seriamente?

«Io sono un grandissimo simpatizzante del Palermo. Grazie a Nicola, che è un mio carissimo amico, ho sempre seguito la squadra rosanero con entusiasmo. Ricordo la partita contro la Samp, che valeva la Champions, come se fosse ieri, così come tanti altri match nelle serie minori. E’ una piazza bellissima e con un tifo straordinario. Confermo: abbiamo pensato di rilevare il club, senza avere l’opportunità di perseguire una vera e propria trattativa con la società. Inutile nasconderlo. Mi auguro che il Palermo possa ritornare presto nel calcio che conta perché merita palcoscenici più importanti. Quando vince il Palermo vince anche il calcio italiano».

Più volte gli investitori americani si sono avvicinati al Palermo, tra cui Commisso nel 2019. Pensi che prima o poi la proprietà possa diventare a stelle e strisce?

«Il Palermo potrebbe essere un investimento perfetto per un certo tipo di investitore americano. Al contrario di altre piazze italiane, se investi nel club rosanero devi capire come gestire una piazza che non è paragonabile a tante altre. Vive di calcio, ti accoglie a braccia aperte e ti apre il cuore. Ma non perdona se la tradisci e se la deludi. Secondo me, sarebbe fondamentale trovare un investitore in grado di capire la passione della gente e il significato di essere palermitani. Vietato sbagliare su questo aspetto».

Qual è la tua fede calcistica?

«Tifo Foggia da quando ero piccolo, e naturalmente anche il Palermo. Ormai, però, il mio sangue è tutto rossoblu e mi sento al 100% molisano, ma c’è sempre una sciarpa rosanero che illumina la mia cantina e ne sono fiero. Se l’anno prossimo riusciremo ad incontrare i rosa in Serie C tiferò Palermo per 36 giornate, ad eccezione delle sfide contro il Campobasso!».