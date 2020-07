Continuano le discussioni del Consiglio comunale in merito alla convenzione da stipulare col Palermo per la concessione del “Renzo Barbera”. L’ultima seduta è iniziata nella tarda mattinata di ieri, concludendosi a tarda notte, senza, però, giungere ad una soluzione. Antonino Randazzo, consigliere comunale appartenente al gruppo Movimento 5 Stelle, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per spiegare la situazione. Ecco quanto affermato:

Consigliere, qual è la situazione in seno al Consiglio comunale in merito alla convenzione da stipulare col Palermo per la concessione del “Barbera”?

«Riprenderemo a discutere oggi alle 11, votando singoli articoli ed emendamenti non ancora votati. Nella giornata di ieri abbiamo votato i primi 8 articoli, ad eccezione del sesto accantonato. Restano da votare altri 20 articoli e una decina di emendamenti. Punti di discordanza più difficili? Sicuramente gli emendamenti relativi ad alcune aree specifiche. Infatti, ci sono delle proposte per togliere dalla convenzione l’area antistante alla Scuderia e all’ex centro stampa».

Capitolo pubblicità. Qual è l’idea di massima?

«L’idea, da questo punto di vista, è quella di concedere l’interno dell’impianto al concessionario, ovvero il Palermo, mentre l’esterno, come prevedono normative e regolamenti, sarà associato ad una procedura competitiva».

Qual è il suo punto di vista sulla vicenda?

«Il canone è considerato oneroso rispetto alla situazione che stiamo vivendo, con l’emergenza Coronavirus. Nelle ultime settimane, il capo gabinetto ha dialogato con la società, parlando di compensazioni e riduzioni. La società riconosce, alla situazione attuale di mercato, che questo canone poteva essere rivisto. Come gruppo, dico che nella giornata di ieri avevo presentato un emendamento che prevedesse la possibilità di valutare la riduzione dello stesso, nel caso in cui la situazione sportiva fosse diversa da quella della Serie A. Se lo stadio non è utilizzato dal Palermo, che ne facciamo? Non è un immobile che può essere immesso sul mercato. Speravo di poter giungere ad un accordo, valutando il canone in base al campionato della squadra».

Biglietti autorità. Lei spingeva per eliminarli, ma non è stato così.

«Avevo presentato un emendamento per cassare i 60 biglietti omaggio, previsti per prefetto, assessori e consiglieri. Molti, però, in Consiglio hanno ritenuto giusto mantenerli. Io ci riproverò, magari limitandoli alle autorità più importanti».

Da cosa dipende lo sblocco della situazione?

«Ormai dipende da noi e dagli emendamenti che andremo a votare, non dal Palermo. Penso comunque che in giornata riusciremo ad arrivare una soluzione».