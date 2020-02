Negli ultimi mesi la lotta tra Palermo e Savoia ha raggiunto dei livelli esasperati, da entrambe le parti. Il mondo social è stato ed è tuttora il teatro della sfida, non tra due squadre calcistiche, ma tra due ambienti, due piazze che vivono il calcio con fervore, emblematica caratteristica del sud Italia. Però, a volte lo scontro raggiunge dei livelli eccessivi, forse non voluti. E’ per questo che Giovanni Rais, direttore generale del Savoia, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per chiarire la questione, per gettare un secchio d’acqua sulle fiamme che hanno contraddistinto l’aspra battaglia promozione. Nella mattinata odierna, ha tenuto banco il “suo” commento social, sicuramente poco elegante nei confronti di un tifoso del Palermo. Altamente scosso per la questione, ha affermato di essere stato protagonista di un attacco hacker, che avrebbe generato quel commento volutamente, forse per screditarlo. Il DG si è già attivato, attraverso la polizia postale, per risalire a quanto avvenuto stamattina e nel giro di 24 ore emetterà un comunicato personale, per fare luce sull’accaduto: «Critiche e insulti dei tifosi del Palermo? Beh, al nostro quasi -1, mi ricordo che il loro bersaglio preferito era il povero Pergolizzi, adesso lo osannano. Da parte nostra c’è la volontà di giocare e lottare contro il Palermo, una grande società. Non ci chiamiamo Palmese, con tutto il rispetto per i calabresi. Non siamo ultimi, ma secondi in classifica. Dunque vogliamo giocarci le nostre possibilità, avendo anche un bel margine dalla terza. Felici è un grandissimo giocatore e gli riconosco l’abilità di sapersi procurare i rigori, ma quando cade in area, al “Barbera”, davanti a 20.000 persone, è normale che un arbitro possa essere in qualche modo “influenzato” dall’ambiente».