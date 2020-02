Negli ultimi mesi la lotta tra Palermo e Savoia ha raggiunto dei livelli esasperati, da entrambe le parti. Il mondo social è stato ed è tuttora il teatro della sfida, non tra due squadre calcistiche, ma tra due ambienti, due piazze che vivono il calcio con fervore, emblematica caratteristica del sud Italia. Però, a volte lo scontro raggiunge dei livelli eccessivi, forse non voluti. E’ per questo che Giovanni Rais, direttore generale del Savoia, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per chiarire la questione, per gettare un secchio d’acqua sulle fiamme che hanno contraddistinto l’aspra battaglia promozione. Nella mattinata odierna, ha tenuto banco il “suo” commento social, sicuramente poco elegante nei confronti di un tifoso del Palermo. Altamente scosso per la questione, ha affermato di essere stato protagonista di un attacco hacker, che avrebbe generato quel commento volutamente, forse per screditarlo. Il DG si è già attivato, attraverso la polizia postale, per risalire a quanto avvenuto stamattina e nel giro di 24 ore emetterà un comunicato personale, per fare luce sull’accaduto: «Mi sono concesso 24 ore. Nelle ultime ore è successo il finimondo, con gravissimi messaggi indirizzati a me e alla mia famiglia. Qualcuno è entrato nel mio profilo Facebook e ha scritto questo commento, forse per screditarmi. E’ incredibile come abbia scritto un’offesa implicita e non un insulto generico, che a livello giuridico ha una valenza totalmente diversa. Sicuramente, il commento del tifoso del Palermo non è quello dell’Immacolata Vergine. A casa mia mettere in mezzo la madre, la famiglia, è deplorevole. Ho parenti e amici a Palermo, il mio cognome è siciliano e le mie origini mi hanno portato in Sardegna. Perché dovrei fare delle illazioni verso Palermo? Di quello che è accaduto stamattina mi ha avvisato la mia addetta stampa, successivamente mi sono ritrovato migliaia di minacce social e via telefono».