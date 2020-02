Negli ultimi mesi la lotta tra Palermo e Savoia ha raggiunto dei livelli esasperati, da entrambe le parti. Il mondo social è stato ed è tuttora il teatro della sfida, non tra due squadre calcistiche, ma tra due ambienti, due piazze che vivono il calcio con fervore, emblematica caratteristica del sud Italia. Però, a volte lo scontro raggiunge dei livelli eccessivi, forse non voluti. E’ per questo che Giovanni Rais, direttore generale del Savoia, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per chiarire la questione, per gettare un secchio d’acqua sulle fiamme che hanno contraddistinto l’aspra battaglia promozione. Nella mattinata odierna, ha tenuto banco il “suo” commento social, sicuramente poco elegante nei confronti di un tifoso del Palermo. Altamente scosso per la questione, ha affermato di essere stato protagonista di un attacco hacker, che avrebbe generato quel commento volutamente, forse per screditarlo. Il DG si è già attivato, attraverso la polizia postale, per risalire a quanto avvenuto stamattina e nel giro di 24 ore emetterà un comunicato personale, per fare luce sull’accaduto. «La famiglia Mazzamauro investe direttamente nel Savoia a differenza di chi chiede aiuto ad amici d’oltre Oceano per andare avanti». E’ la sua frase ai microfoni di “Solosavoia.it”«Stoccata a Mirri o Di Piazza? Non è rivolto a loro, era semplicemente per far capire che il mio presidente lavora da solo. La settimana scorsa, un giornalista napoletano mi disse che ci trovavamo a Torre Annunziata solo per interesse. Ma quale interesse? Le nostre entrate riguardano 37.000 euro di sponsor, proprio niente, 1.000 euro di botteghino. Mazzamauro fa calcio esclusivamente per passione e ha speso 800.000 euro per competere col Palermo. Veniamo da 12 anni di fallimenti e Torre Annunziata è una piazza particolare, qui non si trova alcun tifoso del Napoli o della Juventus, ma sono tutti tifosi del Savoia. Non vengono in massa allo stadio perché hanno paura della nostra “fuga”. I pareggi contro Roccella e Marina di Ragusa hanno fatto crollare le nostre certezze, ma i tifosi non possono condannarci per non aver superato il Palermo. Abbiamo rischiato il -1. Poi la gran parte di loro dice che abbiamo fatto un bel lavoro e questo gratifica. Il nostro presidente ha una solidità economica ottima e valori molto grandi. Conosco tutti i sacrifici e gli sforzi economici».