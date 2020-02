Negli ultimi mesi la lotta tra Palermo e Savoia ha raggiunto dei livelli esasperati, da entrambe le parti. Il mondo social è stato ed è tuttora il teatro della sfida, non tra due squadre calcistiche, ma tra due ambienti, due piazze che vivono il calcio con fervore, emblematica caratteristica del sud Italia. Però, a volte lo scontro raggiunge dei livelli eccessivi, forse non voluti. E’ per questo che Giovanni Rais, direttore generale del Savoia, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per chiarire la questione, per gettare un secchio d’acqua sulle fiamme che hanno contraddistinto l’aspra battaglia promozione. Nella mattinata odierna, ha tenuto banco il “suo” commento social, sicuramente poco elegante nei confronti di un tifoso del Palermo. Altamente scosso per la questione, ha affermato di essere stato protagonista di un attacco hacker, che avrebbe generato quel commento volutamente, forse per screditarlo. Il DG si è già attivato, attraverso la polizia postale, per risalire a quanto avvenuto stamattina e nel giro di 24 ore emetterà un comunicato personale, per fare luce sull’accaduto: «Putiferio scatenato da un mancato dialogo col Palermo? Non so se effettivamente è stato scatenato da questo. Ho cercato di contattare il Palermo a più riprese. Ad esempio l’altra volta ho ascoltato le parole di Mirri, che si è sempre dimostrato una persona squisitissima, rimarcando le mie prime impressioni, ma alcuni giornalisti hanno cambiato le parole, facendo trapelare tutt’altro. Così, per istinto, ho cercato di mettermi in contatto con Sagramola, per stemperare gli animi verso i tifosi e quella stampa intenzionata a creare zizzania. Ripeto, io sono nel dramma per la mia famiglia. A Palermo ho diversi parenti e adesso ho ricevuto delle minacce di morte. Minacce? Mi dispiace molto che tra gli IP individuati possa esserci un padre di famiglia, che verrà coinvolto in tribunale, e a cui verranno tolti soldi da spendere per crescere i propri figli».