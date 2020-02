Negli ultimi mesi la lotta tra Palermo e Savoia ha raggiunto dei livelli esasperati, da entrambe le parti. Il mondo social è stato ed è tuttora il teatro della sfida, non tra due squadre calcistiche, ma tra due ambienti, due piazze che vivono il calcio con fervore, emblematica caratteristica del sud Italia. Però, a volte lo scontro raggiunge dei livelli eccessivi, forse non voluti. E’ per questo che Giovanni Rais, direttore generale del Savoia, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per chiarire la questione, per gettare un secchio d’acqua sulle fiamme che hanno contraddistinto l’aspra battaglia promozione. Nella mattinata odierna, ha tenuto banco il “suo” commento social, sicuramente poco elegante nei confronti di un tifoso del Palermo. Altamente scosso per la questione, ha affermato di essere stato protagonista di un attacco hacker, che avrebbe generato quel commento volutamente, forse per screditarlo. Il DG si è già attivato, attraverso la polizia postale, per risalire a quanto avvenuto stamattina e nel giro di 24 ore emetterà un comunicato personale, per fare luce sull’accaduto: «Dichiarazioni social di Di Piazza sul commento al tifoso del Palermo? Oggi ho scritto al vicepresidente del Palermo, inviandogli un messaggio su Facebook, avvisandolo di aver fatto denuncia alla polizia postale. Non sono frasi dette da me, anche se valuto il commento del tifoso non appropriato. Gli ho anche detto di aver ricevuto 250 messaggi privati di messaggi con minacce, che ovviamente denuncerò. Non capisco perché Di Piazza mi abbia condannato senza sapere effettivamente cosa è successo. Avrei preferito una sua chiamata, per chiarire tutto e appurare quanto accaduto. Purtroppo non mi ha risposto, magari perché non siamo “amici” su Facebook».