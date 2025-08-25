Escl. Pres. Frosinone: «A Palermo servirà coraggio. Calendario? Il pensiero di Castagnini…»

«Quella di Palermo sarà una partita molto difficile. Affronteremo una squadra che, rispetto alla scorsa stagione, si è rafforzata notevolmente. Dovremo avere una grande intensità e dimostrare coraggio, aspetti che dovranno essere associati a una qualità importante. Il Palermo vanta nel proprio organico giocatori che possono decidere la partita in qualsiasi momento, come dimostrato già nella vittoria contro la Reggiana». Queste le parole ai microfoni di ilovepalermocalcio.com del Presidente del Frosinone Maurizio Stirpe, in vista della sfida di campionato al Renzo Barbera contro il Palermo.

All’esordio avete superato per 2-0 l’Avellino. Soddisfatto della partenza della sua squadra?

«La squadra ha saputo giocare con intensità e ha avuto una buona tenuta anche in inferiorità numerica. È stato sicuramente un avvio positivo. Abbiamo cambiato parecchie cose quest’anno ed ero curioso di vedere la condizione della squadra. È stata sufficiente e mi posso ritenere soddisfatto di questo avvio di campionato».

Gli addetti ai lavori vedono il Palermo tra le favorite alla promozione diretta. Cosa pensa lei di queste previsioni e quale può essere il ruolo del suo Frosinone in questo campionato?

«Dall’arrivo del City Group, questo è il Palermo che mi convince di più dal punto di vista del progetto tecnico. Questo soprattutto per quello che è l’obiettivo dei rosanero, che non può che essere il ritorno in Serie A. Il Frosinone dovrà cercare di ottenere una salvezza tranquilla, sviluppando un progetto basato sui giocatori giovani e sull’equilibrio economico-finanziario».

In occasione dei calendari il vostro direttore Castagnini definì «un’anomalia» il fatto che il Palermo giocherà sette delle prime undici partite in casa. Può essere un fattore di influenza?

«Secondo me non può essere un fattore influente. Il computer ha casualmente generato questo calendario e questa situazione la ritengo solo una curiosità. I valori in possesso del Palermo non possono essere amplificati o diminuiti dalla struttura del calendario. Prima o poi sono destinati a emergere in modo netto. Per tali ragioni non do a questo aspetto lo stesso peso dato dal nostro direttore».

La scorsa stagione è stata travagliata per voi a partire anche dalla guida tecnica. Confida e spera di essere più fortunato con Alvini?

«Spero che non vengano ripetuti gli errori dello scorso anno. Mi auguro che il rapporto con Alvini prosegua sulla strada intrapresa, allo stato attuale positiva e in grado di offrire buone sensazioni».

Siamo ormai alle battute finali di questo mercato estivo. Siete al completo o proverete a fare qualcosa provando ad esempio a rinforzare l’attacco?

«Non siamo al completo perché dobbiamo sopperire ad emergenze derivate da infortuni. Alcuni dei nostri giocatori non ci saranno per un po’ di tempo e in più avevamo già dei reparti da completare. Saremo pertanto vigili e presenti sul mercato fino all’ultimo minuto».

La politica sarà sempre quella di puntare su giovani calciatori?

«Se capiterà l’occasione giusta su giocatori di esperienza verrà presa in considerazione. Giocatori esperti e di qualità riconducono spesso a situazioni costose, che il Frosinone può permettersi soltanto in parte. Non possiamo fare il passo più lungo della gamba».

Niente suggestione Balotelli dunque?

«Non sono profili che ci interessano. Quando parliamo di intervenire sul mercato lo facciamo in riferimento a profili che possano giocare alle nostre latitudini».

Cosa pensa dell’announcement, che ha fatto il suo esordio in Como-Lazio con la spiegazione dell’arbitro Manganiello nel gol annullato ai biancocelesti?

«Non è che mi convinca così tanto, soprattutto per il poco tempo nel quale va spiegata la dinamica dell’azione. L’augurio infatti è che il direttore di gara possa essere convincente nei confronti dei tifosi. Non è un’innovazione che mi convince pienamente».

Confida in un torneo cadetto privo di polemiche rispetto a quanto visto soprattutto nel finale della scorsa stagione?

«Spero di sì perché quando accadono queste cose si riduce il valore del campionato. Viene meno la sua credibilità. Verrebbero meno anche tante ansie che si protraggono fino all’ultimo minuto o addirittura all’ultimo secondo, come avvenuto a ridosso degli ultimi play-out. È stato veramente uno shock da un certo punto di vista».

Ci sarà la possibilità di rivedere il Frosinone in Serie A?

«Il Frosinone potrà tornare in A solo se riuscirà a mettere giù un piano strutturato, che gli consenta non solo il ritorno nella massima serie ma anche una stabile permanenza. Questo richiede investimenti importanti e bisogna avere le disponibilità per fare queste pianificazioni. Adesso stiamo consolidando il progetto delle infrastrutture e creando le premesse affinché possa verificarsi quanto descritto prima. Il tutto in un mondo del calcio sempre più selettivo, nel quale non è più il tempo degli imprenditori soli al comando. La parte del leone ormai la fanno la dimensione degli investimenti che uno riesce a fare».