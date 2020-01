Nelle ultime ore sono emerse delle voci riguardanti un possibile interessamento del Palermo per Samuele Neglia, attaccante in forza al Bari. Tuttavia, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l’entourage del calciatore non avrebbe avuto nessun contatto con la società rosanero, lasciando al contempo una porta aperta e considerando l’importanza della piazza palermitana a prescindere dalla categoria. È possibile dunque che ci siano stati dei contatti tra le due società, magari anche nell’ottica dell’affare che sta portando in Sicilia Roberto Floriano e nella speranza di poter ricomporre il tandem. L’entourage e il calciatore sono disponibili a valutare eventuali offerte, con il permesso del Bari.