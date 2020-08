Come noto Lorenzo Lucca firmerà un contratto quadriennale col Palermo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, all’interno dell’accordo sono previste anche opzioni relative alla categoria e ulteriori bonus collegati alle prestazioni del calciatore in campo. Nessun ostacolo, quindi, ma solo un ritardo nell’ufficializzazione dell’affare dovuto alle naturali tempistiche che una società, nel corso del passaggio dal dilettantismo al professionismo, deve rispettare. Tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima l’affare potrebbe dirsi definitivamente chiuso.

In vista della prossima stagione di Serie C, il Palermo sarà inevitabilmente costretto a rivoluzionare la squadra, mantenendo la spina dorsale composta dai calciatori più rappresentativi. Una delle priorità della dirigenza rosanero è stata quella di riconfermare l’assetto under che ha ben figurato nella scorsa stagione. In attesa di trovare un accordo con le rispettive società di appartenenza, il club di viale del Fante ha ormai definito l’affare relativo a Lorenzo Lucca, piacevole sorpresa della ridotta seconda parte di stagione. Sin dai primi istanti, il talento piemontese e il suo entourage hanno dato massima priorità ai rosanero, nonostante le richieste di informazioni da parte di alcuni club.