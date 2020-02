Niente da fare per il Savoia sul campo del Roccella. La compagine oplontina ha rimediato solo un pari a reti bianche ed è costretta a vedere il Palermo fuggire a +7 in classifica. Maurizio Misiti, presidente del Roccella, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per commentare la gara e l’inevitabile duello a distanza tra Savoia e Palermo. Ecco quanto affermato: «Striscione dei tifosi del Roccella “Senza arbitri quanto volete?” Si riferiscono ai torti arbitrali subiti in generale, senza fare riferimento al Palermo o altre squadre specifiche. Contro di noi sono stati fatti degli errori evidenti e non abbiamo neanche protestato perché da 15 giorni non me la sento più. Purtroppo il calcio è anche questo».