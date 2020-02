Niente da fare per il Savoia sul campo del Roccella. La compagine oplontina ha rimediato solo un pari a reti bianche ed è costretta a vedere il Palermo fuggire a +7 in classifica. Maurizio Misiti, presidente del Roccella, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per commentare la gara e l’inevitabile duello a distanza tra Savoia e Palermo. Ecco quanto affermato: «Roccella-Savoia? E’ stata una bella partita, ma il risultato non è giusto. Abbiamo gestito bene la partita, ma non abbiamo concretizzato facendo degli errori clamorosi. Peccato per i tre punti mancati. Savoia? L’ho visto meglio rispetto alla partita di andata. Per quanto mi riguarda è stata una delle partite più belle del campionato, anche grazie al gioco espresso dai campani. Dall’inizio del campionato dico che è difficile contendere il campionato al Palermo, ma purtroppo la matematica non c’è. Per i rosa sono tanti 7 punti di distacco a 11 giornate dalla fine».