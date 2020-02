Niente da fare per il Savoia sul campo del Roccella. La compagine oplontina ha rimediato solo un pari a reti bianche ed è costretta a vedere il Palermo fuggire a +7 in classifica. Maurizio Misiti, presidente del Roccella, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per commentare la gara e l’inevitabile duello a distanza tra Savoia e Palermo. Ecco quanto affermato: «Lamentele dei tifosi del Palermo per lo striscione? Nel modo più assoluto ribadisco che i nostri tifosi non si riferivano alla squadra rosanero. Ci sentiamo spesso con Mirri e dico anche che sono il secondo tifoso del Palermo. La città siciliana è la mia preferita in Italia. Ho conosciuto delle persone meravigliose e ne sono orgoglioso. Palermo è nel mio cuore dopo Roccella. Complimenti alla squadra, spero che possa raggiungere le categorie che merita».