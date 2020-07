Sono tanti i protagonisti della cavalcata del Palermo verso la Serie C e nel conseguente mondo del calcio professionistico. Il tifoso, ovviamente ricorderà istantaneamente le prodezze dei propri beniamini, di coloro che scendono in campo indossando la maglia rosanero. Tuttavia, dietro una grande stagione si nasconde molto di più: una rosa affiatata e dedita al lavoro, l’operato dell’allenatore e del suo staff e tutte le altre componenti che hanno permesso di raggiungere l’atteso successo. Un ruolo occulto, ma altrettanto importante, lo svolgono quei calciatori in grado di aumentare la coesione del gruppo nei momenti più difficili: nessuna parola di troppo e concentrazione verso l’obiettivo di squadra, malgrado lo scarso minutaggio dovuto a diversi fattori. E’ il caso di Luigi Mendola, talentuoso centrocampista classe 2000 che non è riuscito a trovare spazio nell’undici titolare scelto da Pergolizzi, anche a causa dei tanti infortuni che lo hanno inevitabilmente messo fuori dai giochi. Palermitano, cresciuto nel vivaio rosanero, nella scorsa estate ha deciso di contribuire alla risalita del club della sua città. Nella passata stagione non è riuscito a collezionare alcuna presenza e dal 1 luglio è ufficialmente ritornato alla Vibonese, club che deteneva il suo cartellino. Intervenendo in esclusiva ai nostri microfoni, ha espresso il proprio pensiero sulla sua avventura rosanero.

In questa stagione hai partecipato alla risalita del Palermo tra i professionisti. Quali emozioni hai provato?

«E’ un grande orgoglio. Ho iniziato sin dai giovanissimi nazionali a giocare per il Palermo, la squadra della mia città. Poi la società è fallita e sappiamo tutti quello che è successo. Avevo il piacere di continuare questa storia e nella scorsa stagione sono tornato in prestito per dare una mano alla risalita della squadra, arrivando in prestito dalla Vibonese, società che detiene il mio cartellino».

I tuoi infortuni sono stati sicuramente una fonte di rammarico. Pensi che abbiano inciso altri fattori sul tuo rendimento?

«Sono abbastanza rammaricato per quanto vissuto nella scorsa stagione. Purtroppo gli infortuni capitano, ma sono anche stati malcurati. Non ho avuto possibilità di giocare per tutto questo, quando rientravo dagli infortuni mi allenavo e giocavo bene. Pergolizzi diceva di non vedermi pronto, considerando il fatto che non mi trovavo al massimo della condizione. Sicuramente all’inizio della stagione nutrivo qualche possibilità in più di giocare, poi ho dovuto accettare determinate scelte tattiche e tecniche».

Proviamo ad immaginare il tuo futuro, pensi di poter essere richiamato dal Palermo?

«In questo momento sono un tesserato della Vibonese, ma il contratto scade tra qualche giorno e dovremo discuterne. Non so come valuteranno l’annata col Palermo. Sicuramente sarei disponibile a continuare l’avventura con loro. Mi sento bene, sono in ripresa e continuo a lavorare duramente. Palermo? Non credo di essere richiamato dalla società rosanero. Purtroppo non hanno avuto modo di valutarmi a causa dei tanti infortuni. Da questo punto di vista non saprei perché non conosco i loro programmi nei miei confronti».

Pensi ci sia stata una mancanza di fiducia complessiva nei tuoi confronti da parte dalla società?

«No, anzi. Ultimamente abbiamo parlato della mia stagione, soprattutto con il direttore Castagnini. La mia condizione fisica ha influito sulle scelte finali, ma la società puntava su di me e voleva farmi giocare. Ci siamo lasciati in buoni rapporti. Alla società l’entità del mio infortunio non è stata presentata come grave. Poi abbiamo scoperto la realtà dei fatti e mi sono dovuto fermare più volte».

Con quali compagni hai stretto di più all’interno dello spogliatoio?

«Ho stretto un buon legame con tutti, anche con i più esperti, specialmente con i palermitani come Crivello. Ho un buon rapporto anche con ragazzi come Doda e Vaccaro, che già conoscevo perché abbiamo giocato da avversari nei campionati Primavera. Segreto del Palermo? Sicuramente il gruppo, poi comunque la società ha costruito un organico in grado di primeggiare e vincere il campionato. E’ stata questa la nostra certezza».

Dopo la prima stagione segnata dalla “palermitanità”, sembra che la società sia orientata a non continuare con la maggior parte dei calciatori nativi del capoluogo. Come reputi questa scelta?

«Sono decisioni che spettano a loro, posso solo dire che ogni palermitano mette il cuore per la maglia della propria città. Poi comunque nel calcio subentrano altri fattori ed è giusto che la società possa prendere le decisioni che ritiene più giuste. Cosa mi mancherà di Palermo? Sicuramente vedere il “Barbera” pieno di tifosi da Serie A. E’ stata una magnifica esperienza entrare in campo accompagnati da questa cornice pubblico. Il mio più grande ricordo risale alla partita contro le vecchie leggende rosanero, è stata davvero una serata da brividi».

Raccontaci un po’ di Luigi Mendola fuori dal campo.

«Finalmente ho ottenuto il diploma e penso di iscrivermi all’università. Penso che l’istruzione sia importante, infatti non ho mai trascurato la scuola. Ho comunque delle basi e può essere una strada parallela al calcio, la mia più grande passione da quando avevo 6 anni. Nel tempo libero, al momento, mi alleno ogni giorno perché devo ritrovare la forma migliore».

Vuoi esprimere un pensiero nei confronti dei tifosi del Palermo?

«Ai tifosi del Palermo dico che mi dispiace per non aver disputato delle partite con la gloriosa maglia rosanero. Ringrazio la tifoseria a cui dico di continuare sempre così perché è una delle migliori d’Italia. Se il Palermo dovesse richiamarmi? Direi che sono pronto a tornare!».