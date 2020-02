Aumenta l’attesa per il grande derby della 25a giornata del girone I di Serie D, quello tra Licata e Palermo. Il rush finale verso la promozione è appena iniziato e i rosa cercano punti decisivi per tenere a debita distanza il Savoia. Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Andrea Marrali, DG del Licata, ha espresso le proprie sensazioni sul match, soffermandosi anche su alcuni temi inevitabilmente collegati: «Sconfitta col Savoia? La mia impressione è che il Licata non si può permettere di perdere 4 a 0, indipendentemente se giochi contro il Savoia o il Palermo. Tra i nostri obiettivi e quelli del Savoia c’è una grossa differenza, loro hanno investito tanto e la loro classifica rispecchia il campionato che dovevano fare. L’obiettivo della nostra società è sempre stato quello di una salvezza tranquilla, ci siamo quasi ma mancano ancora tantissime partite e i punti in palio sono ancora tanti. Inoltre bisogna ricordarsi sempre che tutte le gare sono importanti e che bisogna onorare la maglia fino all’ultima giornata».