Aumenta l’attesa per il grande derby della 25a giornata del girone I di Serie D, quello tra Licata e Palermo. Il rush finale verso la promozione è appena iniziato e i rosa cercano punti decisivi per tenere a debita distanza il Savoia. Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Andrea Marrali, DG del Licata, ha espresso le proprie sensazioni sul match, soffermandosi anche su alcuni temi inevitabilmente collegati.

Direttore, quali sono le sue sensazioni su questo importante derby tra Licata e Palermo?

«È un derby che manca da tanti anni al “Liotta”. C’è un attesa particolare e Licata si vestirà a festa. Sono convinto che i licatesi accoglieranno nel migliore dei modi il popolo rosanero. Tra le due tifoserie c’è e ci sarà sempre rispetto e cordialità. Come società, speriamo di poter battere il record di pubblico nel nostro stadio da quando il Licata milita tra i dilettanti».

I 400 biglietti inizialmente messi a disposizione per i tifosi del Palermo sono terminati nel giro di due ore…

«La mia sensazione è che ci sarà un vero e proprio esodo rosanero, con circa 2000 tifosi palermitani».

La vostra squadra proviene dalla sonora sconfitta di Torre Annunziata. Avete perso un po’ di continuità rispetto a qualche mese fa. Ci può spiegare il momento?

«La mia impressione è che il Licata non si può permettere di perdere 4 a 0, indipendentemente se giochi contro il Savoia o il Palermo. Tra i nostri obiettivi e quelli del Savoia c’è una grossa differenza, loro hanno investito tanto e la loro classifica rispecchia il campionato che dovevano fare. L’obiettivo della nostra società è sempre stato quello di una salvezza tranquilla, ci siamo quasi ma mancano ancora tantissime partite e i punti in palio sono ancora tanti. Inoltre bisogna ricordarsi sempre che tutte le gare sono importanti e che bisogna onorare la maglia fino all’ultima giornata».

Intanto la lotta a distanza, anche polemica, tra Palermo e Savoia continua…

«Beh, secondo me la squadra rosanero è la più forte del campionato e di tutti i gironi della serie D. Giocano per vincere e hanno un programma pluriennale per tornare nel calcio che conta. Lotta “polemica” col Savoia? Le polemiche nel calcio non servono a nulla…Il campionato lo vincerà il Palermo, in questa categoria è solo di passaggio».

A Torre Annunziata, emergono alcune voci provocatorie circa un vostro minore impegno contro il Palermo, in virtù della storica amicizia tra le tifoserie. Come vuole rispondere?

«Posso solo dire che i giocatori gialloblù scenderanno in campo per fare esclusivamente il proprio dovere, lottando fino all’ultimo minuto di gara».