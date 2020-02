Aumenta l’attesa per il grande derby della 25a giornata del girone I di Serie D, quello tra Licata e Palermo. Il rush finale verso la promozione è appena iniziato e i rosa cercano punti decisivi per tenere a debita distanza il Savoia. Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Andrea Marrali, DG del Licata, ha espresso le proprie sensazioni sul match, soffermandosi anche su alcuni temi inevitabilmente collegati: «Quanti palermitani ci aspettiamo al “Liotta”? La mia sensazione è che ci sarà un vero e proprio esodo rosanero, con circa 2000 tifosi palermitani».