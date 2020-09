Subito dopo il sorteggio dei calendari del girone C di Lega Pro 2020/2021, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, il direttore sportivo del Teramo, Sandro Federico, che ospiterà il Palermo nella prima giornata di campionato, presumibilmente domenica 27 settembre.

Queste alcune delle sue parole: «Stadi ancora chiusi? Una piccola macchina, speriamo si ritorni al più presto a riempire gli spalti. So che a breve riapriranno gli stadi, ci sarebbe piaciuto molto avere lo stadio pieno per ospitare il Palermo, ma purtroppo non sarà possibile. So che molto presto riapriranno gli stadi, almeno un 20-30 % e ripartiremo da lì. Sono stato al Siena negli anni del Palermo con Cavani, lo stadio della Favorita regala delle emozioni, pubblico incredibile».