Subito dopo il sorteggio dei calendari del girone C di Lega Pro 2020/2021, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, il direttore sportivo del Teramo, Sandro Federico, che ospiterà il Palermo nella prima giornata di campionato, presumibilmente domenica 27 settembre.

Queste alcune delle sue parole: «Obiettivi del Teramo? Dopo il mercato capiremo bene quali sono i nostri obiettivi. Abbiamo diverse richieste per i nostri giovani e anche per i big. Dobbiamo abbassare il monte ingaggi, ma ciò non vuol dire che usciremo indeboliti. Stiamo attenti un po’ a tutto».

