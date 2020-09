Subito dopo il sorteggio dei calendari del girone C di Lega Pro 2020/2021, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, il direttore sportivo del Teramo, Sandro Federico, che ospiterà il Palermo nella prima giornata di campionato, presumibilmente domenica 27 settembre. Queste alcune delle sue parole: «Se ho mai parlato con Tedino di Palermo? Sì, molto spesso, aveva un bel ricordo della piazza, con lui c’era anche il preparatore atletico Giuseppe Puleo, ex preparatore storico del Palermo. Palermo è una piazza che non merita assolutamente di stare in C, spero e penso che a breve tornerà dove merita di stare, in serie A».