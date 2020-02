Arriva il dietrofront in casa Marsala. Domenico Cottone, presidente del club lilibetano, ha proposto un confronto al tecnico Nicola Terranova, con l’obiettivo di richiamarlo in panchina, dopo il caos scatenatosi in società con le dimissioni del CDA. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’allenatore mazarese starebbe valutando seriamente la possibilità del rientro, in virtù dei tanti attestati di stima provenienti da calciatori e tifosi. L’attuale posizione del tecnico sarebbe propensa ad accettare la proposta, partendo con la squadra alla volta della difficile trasferta di Castrovillari.