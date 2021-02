Nelle ultime settimane ha stupito la scelta di alcuni investitori italo-americani di puntare sul Campobasso, club al primo posto della classifica del girone F di Serie D. Un progetto ambizioso e affascinante, basato sull’intento di imitare il percorso di vita di qualsiasi essere umano, from zero to hero. Una scelta assolutamente inedita, considerando che negli ultimi anni il pallone a stelle e strisce ha preferito popolare soltanto i grandi palcoscenici italiani. Ma è ancora più inedito il fatto che l’investimento sia avvenuto nel Sud Italia, nel cuore del Molise, quasi in congiunzione con il caso analogo di Tacopina a Catania. I protagonisti sono loro: Matt Rizzetta, presidente della North Sixth Group e il suo socio Nicola Cirrincione, che occuperà il ruolo di delegato di mercato del club molisano nel Nord America. Oltre ad essere soci in affari, entrambi hanno una caratteristica particolare: vantano un’origine siciliana.

Cirrincione, nato a Campofelice di Roccella, comune limitrofo al capoluogo siciliano, è un grandissimo tifoso del Palermo per sua stessa ammissione. Intervenendo in esclusiva ai nostri microfoni, ha fatto trapelare il suo amore per la terra d’origine, spiegando la ragione delle sue scelte imprenditoriali e calcistiche.





Ciao Nicola, la tua storia si aggiunge a quella di tanti emigrati che hanno lasciato la Sicilia in cerca di fortuna negli USA. Che legame hai con la tua terra d’origine?

«Sono nato a Campofelice di Roccella e conservo tutt’oggi ottimi rapporti con il mio paese e con le istituzioni locali, tra cui il sindaco Michela Taravella. Mi piacerebbe tornarci un giorno, ma la mia vita è negli Stati Uniti. Sono sposato con Carmela da vent’anni e ho due bambini, Sebastiano e Alessia Rose. La mia famiglia “siciliana” vive a Baucina, sempre in provincia di Palermo, dove ogni anno si svolge la festa di Santa Fortunata, patrona a cui sono molto legato. Dopo la scomparsa di mio padre, la mia scelta è stata quella di emigrare negli USA. All’epoca giocavo a calcio e militavo nella primavera dell’Inter allenata da Giacinto Facchetti. Vanto anche un’esperienza con la Termitana di Franco Tirrito».

Che rapporto hai con Matt Rizzetta?

«Siamo amici da sempre e le nostre mogli sono originarie di Gioiosa Ionica, in Calabria. Lui, che secondo le ultime voci è uno degli uomini più ricchi d’America come Commisso, ha sempre pensato di coinvolgermi nell’eventuale acquisto di una società italiana di calcio. E’ stato sempre il suo sogno. Effettivamente ci siamo riusciti e con grande entusiasmo».

Puoi spiegarci il vostro progetto a Campobasso?

«Siamo orgogliosi di far parte del Campobasso. Non facciamo proclami, ma abbiamo già un gruppo di altra categoria: siamo primi con due partite in meno. C’è gente con esperienza in Serie A come mister Cudini e persone competenti come i dirigenti De Angelis e Luigi Mandragora (il fratello di Rolando, calciatore appena acquistato Torino, ndr). Sarà molto importante conquistare la promozione già quest’anno. Potenzialmente tutto il Molise potrà tifare Campobasso, diversamente dalla Sicilia dove ci sono diverse piazze storiche come Palermo, Catania e Messina. In caso di promozione in Serie C, potrà esserci un entusiasmo simile a quello visto nei primi anni di Serie A nel capoluogo siciliano. Ma c’è di più».

Cosa?

«Prima di scegliere Campobasso avevamo valutato diverse squadre, tra cui il Palermo, squadra di cui sono molto tifoso e che seguo con assiduità. Dopo aver avviato dei contatti per capire la situazione, abbiamo deciso di fare un passo indietro considerando alcune difficoltà. Dunque, abbiamo deciso di cominciare con un progetto solido in Serie D. Tra le altre squadre c’erano il Foggia, di cui il mio socio Matt è tifoso, e il Lugano, militante nella Serie A svizzera».

E del Palermo che ne pensi?

«Spero che la squadra possa risollevarsi e tornare dove merita. Amo la città e ho stretto diverse amicizie con ex calciatori come Sorrentino. Sono molto legato a Stefano e fino all’anno scorso ci siamo visti a Manhattan insieme alla sua famiglia. Poi sento quasi tutti i giorni Haitam Aleesami, che adesso gioca nella squadra russa del Rostov».

E nel “tuo” Campobasso adesso gioca Ferdinando Sforzini, bomber che ha contribuito alla promozione del Palermo in Serie C.

«Sono fiero di averlo conosciuto. Mi ha fatto un’ottima pressione: oltre ad essere un calciatore importante, è anche un grande uomo. Mi ha parlato benissimo di Palermo ed è rimasto colpito dalla tifoseria calorosa e attaccata alla maglia».

Prima hai parlato di Commisso. Hai mai avuto rapporti di lavoro con lui?

«Sì, lo conosco bene. Sapevo del suo forte interesse verso il Palermo nel 2019, ma all’epoca c’era una situazione difficile, culminata poi col fallimento. Non riuscì a raggiungere l’accordo con Zamparini e Daniela De Angeli, ma fu molto vicino ad acquistare il club. Conosco bene anche Joe Barone, suo braccio destro alla Fiorentina. Mi sento spesso con quest’ultimo e raccolgo i suoi consigli, in virtù dei suoi anni di esperienza. Inoltre, mi sta spiegando come operare nel calcio italiano».

Stati Uniti e Italia, pensi che i due Paesi possano aiutarsi a vicenda sul fronte degli investimenti e della qualità calcistica?

«La MLS è migliorata tanto, sfornando talenti che oggi giocano nei principali campionati europei, tra cui Serie A, Bundesliga e Premier League. Vedo un futuro radioso per il calcio americano. L’Italia, invece, non può che giovare dagli investimenti a stelle e strisce. Per il Campobasso mi occuperò di visionare giovani promesse nel Nord America. Sarebbe bello spingere qualche talento statunitense verso le società italiane. Nel Sud è difficile investire , considerando che la situazione economica non è delle migliori. Gli imprenditori come noi devono scovare buone opportunità. Tra l’altro devo fare i complimenti anche a Tacopina per aver acquistato il Catania. Non l’avrei mai immaginato dopo la sua esperienza di Venezia».