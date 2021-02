Nelle ultime settimane ha stupito la scelta di alcuni investitori italo-americani di puntare sul Campobasso, club al primo posto della classifica del girone F di Serie D. Un progetto ambizioso e affascinante, basato sull’intento di imitare il percorso di vita di qualsiasi essere umano, from zero to hero. Una scelta assolutamente inedita, considerando che negli ultimi anni il pallone a stelle e strisce ha preferito popolare soltanto i grandi palcoscenici italiani. Ma è ancora più inedito il fatto che l’investimento sia avvenuto nel Sud Italia, nel cuore del Molise, quasi in congiunzione con il caso analogo di Tacopina a Catania. I protagonisti sono loro: Matt Rizzetta, presidente della North Sixth Group e il suo socio Nicola Cirrincione, che occuperà il ruolo di delegato di mercato del club molisano nel Nord America. Oltre ad essere soci in affari, entrambi hanno una caratteristica particolare: vantano un’origine siciliana.

Cirrincione, nato a Campofelice di Roccella, comune limitrofo al capoluogo siciliano, è un grandissimo tifoso del Palermo per sua stessa ammissione. Intervenendo in esclusiva ai nostri microfoni, ha fatto trapelare il suo amore per la terra d’origine, spiegando la ragione delle sue scelte imprenditoriali e calcistiche.





«La MLS è migliorata tanto, sfornando talenti che oggi giocano nei principali campionati europei, tra cui Serie A, Bundesliga e Premier League. Vedo un futuro radioso per il calcio americano. L’Italia, invece, non può che giovare dagli investimenti a stelle e strisce. Per il Campobasso mi occuperò di visionare giovani promesse nel Nord America. Sarebbe bello spingere qualche talento statunitense verso le società italiane. Nel Sud è difficile investire , considerando che la situazione economica non è delle migliori. Gli imprenditori come noi devono scovare buone opportunità. Tra l’altro devo fare i complimenti anche a Tacopina per aver acquistato il Catania. Non l’avrei mai immaginato dopo la sua esperienza di Venezia».