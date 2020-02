In questi giorni sta tenendo banco la “sfida” a distanza tra Moris Carrozzieri e il Savoia. Al termine della sfida esterna contro la Cittanovese, l’ex calciatore del Palermo ha esultato in modo “vivace”, lanciando delle frecciatine alla squadra oplontina (CLICCA QUI). Al commento ha risposto Giovanni Rais, DG del Savoia, ricordando l’ex rosa soltanto per le vicende legate al tribunale (CLICCA QUI). Carrozzieri, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, ha voluto fare chiarezza sulla questione, replicando: «Provocazioni Savoia? Onestamente, non ho mai incontrato questa squadra durante la mia lunga carriera, dunque non so a cosa fanno riferimento. Non devo rispondere a questa gente che, come giusto che sia, tiene alla propria fede calcistica. Il Palermo si ritrova in Serie D, ma ha un’ambiente, tifosi e società da Serie A».