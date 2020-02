In questi giorni sta tenendo banco la “sfida” a distanza tra Moris Carrozzieri e il Savoia. Al termine della sfida esterna contro la Cittanovese, l’ex calciatore del Palermo ha esultato in modo “vivace”, lanciando delle frecciatine alla squadra oplontina (CLICCA QUI). Al commento ha risposto Giovanni Rais, DG del Savoia, ricordando l’ex rosa soltanto per le vicende legate al tribunale (CLICCA QUI). Carrozzieri, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, ha voluto fare chiarezza sulla questione, replicando: «Lotta promozione Palermo-Savoia? Sicuramente, l’obiettivo non è ancora al sicuro per i rosa, almeno fino a quando la matematica non dirà che il campionato è stato vinto. 7 punti di vantaggio sono un notevole vantaggio a 11 giornate dalla fine. Gli uomini di Pergolizzi devono difendere il vantaggio da qui fino allo scontro diretto, dove dovranno arrivare carichi per vincerlo».