Archiviato l’impatto negativo del Palermo a Teramo, è ora di voltare pagina e pensare subito alla prossima partita, che vedrà i rosanero ospitare tra le mura amiche del “Barbera” il Potenza. Si tratta di una squadra totalmente diversa rispetto alla scorsa stagione, ricca di giovani di talento e di proprietà, guidata da Mario Somma, padre del prossimo acquisto rosanero Michele. Per fare il punto della situazione in merito alla sfida in programma domenica 4 ottobre, Salvatore Caiata, presidente del Potenza, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni: «Successo contro il Catanzaro? La partita è andata bene, abbiamo messo in campo tanta corsa e determinazione. Siamo una squadra giovane, un gruppo nato quest’anno e oggetto di una rifondazione. Affrontiamo con molto entusiasmo e rispetto le altre compagni. Il Catanzaro era molto più blasonato di noi, ma ci siamo tolti una bella soddisfazione».