Archiviato l’impatto negativo del Palermo a Teramo, è ora di voltare pagina e pensare subito alla prossima partita, che vedrà i rosanero ospitare tra le mura amiche del “Barbera” il Potenza. Si tratta di una squadra totalmente diversa rispetto alla scorsa stagione, ricca di giovani di talento e di proprietà, guidata da Mario Somma, padre del prossimo acquisto rosanero Michele. Per fare il punto della situazione in merito alla sfida in programma domenica 4 ottobre, Salvatore Caiata, presidente del Potenza, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni: «Dirigenza del Palermo? Non conosco nessuno, ma sarà un piacere farlo nella prossima sfida. Campionato? Difficilissimo, più della Serie B. In particolare il nostro girone vede grandi piazze blasonate come Palermo, Bari, Catanzaro, Avellino e Bari. Si può dire che è una Serie B camuffata, la differenza è che qui vince soltanto una squadra e ciò rende tutto più difficile».