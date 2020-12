Domenica 20 dicembre il Palermo sarà atteso dalla difficile trasferta di Vibo Valentia. Sarà una partita fondamentale per capire le ambizioni dei rosanero, alle prese con l’ennesimo esame di maturità. Dall’altra parte ci sarà la Vibonese, squadra tosta e intenzionata a fare uno scherzetto ai rosa sfruttando le motivazioni e i sentimenti di alcuni dei suoi calciatori più rappresentativi. Nella squadra calabrese, infatti, militano gli ex rosa Marson, Ambro e Plescia, così come il palermitano Prezzabile e il marsalese Tumbarello. Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Pippo Caffo, presidente della Vibonese e grande tifoso del Catania, ha espresso la propria opinione sulla sfida.

Presidente, quali sono le sue sensazioni sulla sfida fra la sua squadra e il Palermo?





«Chiaramente giocheremo contro una squadra costruita per vincere, da primi posti nonostante la classifica non sia in linea con le aspettative. Di conseguenza avremo diverse difficoltà. Ovviamente, essendo tifoso del Catania, la sento di più e spero che le cose vadano per il meglio. I miei ragazzi si stanno preparando al meglio, anche se c’è qualche scoria post-Covid».

C’è qualche giocatore rosanero che teme particolarmente?

«Ho timore del Palermo perché ha tanti giocatori validi. Ad esempio temo Saraniti: da quando è andato via da Vibo Valentia non ci ha mai affrontati da avversario. Gli ho fatto anche da compare. Spero tanto che non giochi (ride, ndr). Si sta dando fare perché veste la maglia della sua città e ci tiene a mostrare lo spirito da palermitano. Per lui potrebbe essere un match importante, ma dirò a qualche suo ex compagno di controllarlo per bene».

Qual è il suo pensiero sul collega Dario Mirri?

«Ho sentito un suo collaboratore e abbiamo dei rapporti di lavoro. Al di là di questo, ognuno giocherà per vincere. Palermo e Catania si trovano in una situazione in cui non dovrebbero essere. E’ certo che ci sta mettendo la faccia. Le critiche si possono accettare, ma se c’è qualcuno che è più bravo, perché non prova a rilevare la società? Magari arriva il Tacopina di turno, ma non so fino a che punto potrà essere interessato un americano. Mi auguro che il dottore Mirri riesca a tirare questa squadra fuori dalla bolgia della Serie C. Se poi dovesse esserci una riforma della Serie B, è chiaro che tutto potrebbe cambiare. La Serie C non è né carne né pesce, ci sono tante spese così come in Serie B. E’ necessario applicare delle riforme».

La Vibonese sta sorprendendo. Quali sono i vostri obiettivi?

«Non mi pongo alcun obiettivo. Mi fa piacere che la squadra stia andando bene. All’inizio del campionato mi davano per spacciato e sono rimasto solo. Ho preso professionisti seri e competenti nei ruoli di direttore sportivo e allenatore e i risultati lo stanno dimostrando. Vorrei classificarmi più in alto possibile, magari al nono o decimo posto in classifica. Mi ha fatto piacere ricevere complimenti a Bari per la prestazione. Abbiamo anche tanti giovani di valore, tra cui gli ex Palermo Ambro, Plescia e Marson. Possiamo dire che abbiamo lo spirito siculo».

Palermo a 19 punti e Vibonese a 18. E’ una grande stagione della Vibonese o una negativa del Palermo?

«In questo momento è media per entrambe le squadre. Ovviamente se dovessi vincere li scavalcherei, poi potrebbero recuperare. La squadra rosanero è forte. Promozione? Il Palermo può sperare nei playoff. Ci sono squadre che, purtroppo, nel momento topico l’hanno messo sotto. Ci auguriamo che possa centrare i suoi obiettivi a partire dalla prossima sfida contro il Bari».

E le avversarie sono agguerrite…

«Il vero campionato si vedrà nel girone di ritorno, ma resto della convinzione che non sarà semplice recuperare tanti punti. Anche l’Avellino è una squadra forte e ha fatto quattro gol al Monopoli, possono essere una mina vagante nei playoff. Catania? Tacopina potrebbe portare uno spirito nuovo. Se avrà voglia di spendere potrà fare cose importanti. Il Bari è un’ottima squadra e alla lunga si vedrà, proprio come la Ternana, che senza dubbio ha la rosa più accreditata delle altre e un allenatore ruspante. Soltanto i pugliesi possono tentare di rimontarli».

Da tanti anni ha attraversato lo Stretto, investendo sulla Vibonese. Ha mai pensato al calcio siciliano?

«Ognuno deve avere avere contezza dei propri mezzi, che sia a Catania o Palermo. Un gruppo di amici mi aveva interpellato l’anno scorso per fare una cordata e rilevare i rossazzurri, ma non è pensabile con la situazione attuale. Così come non lo è a Palermo. Il pallone è come la vita, devi affrontare ostacoli enormi. Gli imprenditori più importanti sono concentrati nel centro-Nord Italia».

Il motto del Palermo è “Rosa come il dolce e nero come l’amaro (sconfitta)”. Lei, quindi, intende offrirgli il suo “Vecchio Amaro del Capo”?

«Cercherò di offrirgli il mio “Vecchio Amaro del Capo”, dentro e fuori dal campo (ride, ndr). Però è un amaro gradevole. Faccio un grande in bocca al lupo al Palermo e agli amici palermitani».