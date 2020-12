Domenica 20 dicembre il Palermo affronterà la trasferta di Vibo Valentia. Sarà una partita fondamentale per le ambizioni degli uomini di Boscaglia, alle prese con l’ennesimo esame di maturità. Dall’altra parte ci sarà la Vibonese, una squadra tosta, intenzionata a fare uno scherzetto ai rosa sfruttando motivazioni e sentimenti superiori rispetto alle precedenti partite.

Nella squadra calabrese, infatti, militano gli ex rosa Marson, Ambro e Plescia, l’altro palermitano Prezzabile e il marsalese Tumbarello. Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Pippo Caffo, presidente della Vibonese e grande tifoso del Catania, ha espresso la propria opinione sull’incontro.





«Chiaramente giocheremo contro una squadra costruita per vincere, da primi posti nonostante la classifica non sia in linea con le aspettative. Di conseguenza avremo diverse difficoltà. Ovviamente, essendo tifoso del Catania, la sento di più e spero che le cose vadano per il meglio. I miei ragazzi si stanno preparando al meglio, anche se c’è qualche scoria post-Covid».