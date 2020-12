Domenica 20 dicembre il Palermo affronterà la trasferta di Vibo Valentia. Sarà una partita fondamentale per le ambizioni degli uomini di Boscaglia, alle prese con l’ennesimo esame di maturità. Dall’altra parte ci sarà la Vibonese, una squadra tosta, intenzionata a fare uno scherzetto ai rosa sfruttando motivazioni e sentimenti superiori rispetto alle precedenti partite. Nella squadra calabrese, infatti, militano gli ex rosa Marson, Ambro e Plescia, l’altro palermitano Prezzabile e il marsalese Tumbarello.

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Pippo Caffo, presidente della Vibonese e grande tifoso del Catania, ha espresso la propria opinione sull’incontro.





«Obiettivi della Vibonese? Non mi pongo alcun obiettivo. Mi fa piacere che la squadra sta andando bene. All’inizio del campionato mi davano per spacciato e sono rimasto solo. Ho preso professionisti seri e competenti nei ruoli di direttore sportivo e allenatore e i risultati lo stanno dimostrando. Vorrei classificarmi più alto possibile, magari al nono o decimo posto in classifica. Mi ha fatto piacere ricevere complimenti a Bari per la prestazione. Abbiamo anche tanti giovani di valore, tra cui gli ex Palermo Ambro, Plescia e Marson. Possiamo dire che abbiamo una squadra dallo spirito siculo».