Domenica 20 dicembre il Palermo affronterà la trasferta di Vibo Valentia. Sarà una partita fondamentale per le ambizioni degli uomini di Boscaglia, alle prese con l’ennesimo esame di maturità. Dall’altra parte ci sarà la Vibonese, una squadra tosta, intenzionata a fare uno scherzetto ai rosa sfruttando motivazioni e sentimenti superiori rispetto alle precedenti partite. Nella squadra calabrese, infatti, militano gli ex rosa Marson, Ambro e Plescia, l’altro palermitano Prezzabile e il marsalese Tumbarello.

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Pippo Caffo, presidente della Vibonese e grande tifoso del Catania, ha espresso la propria opinione sull’incontro.





«Ho timore del Palermo perché ha tanti giocatori validi. Ad esempio temo Saraniti: da quando è andato via da Vibo Valentia non ci ha mai affrontati da avversario. Gli ho fatto anche da compare. Spero tanto che non giochi (ride, ndr). Si sta dando fare perché veste la maglia della sua città e ci tiene a mostrare lo spirito da palermitano. Per lui potrebbe essere un match importante, ma dirò a qualche suo ex compagno di controllarlo per bene».