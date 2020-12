Domenica 20 dicembre il Palermo affronterà la trasferta di Vibo Valentia. Sarà una partita fondamentale per le ambizioni degli uomini di Boscaglia, alle prese con l’ennesimo esame di maturità. Dall’altra parte ci sarà la Vibonese, una squadra tosta, intenzionata a fare uno scherzetto ai rosa sfruttando motivazioni e sentimenti superiori rispetto alle precedenti partite. Nella squadra calabrese, infatti, militano gli ex rosa Marson, Ambro e Plescia, l’altro palermitano Prezzabile e il marsalese Tumbarello.

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Pippo Caffo, presidente della Vibonese e grande tifoso del Catania, ha espresso la propria opinione sull’incontro.





«Motto del Palermo “Rosa come il dolce e nero come l’amaro”? Cercherò di offrirgli il mio “Vecchio Amaro del Capo”, dentro e fuori dal campo (ride, ndr). Però è un amaro gradevole. Faccio un grande in bocca al lupo al Palermo e agli amici palermitani».