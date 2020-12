Domenica 20 dicembre il Palermo affronterà la trasferta di Vibo Valentia. Sarà una partita fondamentale per le ambizioni degli uomini di Boscaglia, alle prese con l’ennesimo esame di maturità. Dall’altra parte ci sarà la Vibonese, una squadra tosta, intenzionata a fare uno scherzetto ai rosa sfruttando motivazioni e sentimenti superiori rispetto alle precedenti partite. Nella squadra calabrese, infatti, militano gli ex rosa Marson, Ambro e Plescia, l’altro palermitano Prezzabile e il marsalese Tumbarello.

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Pippo Caffo, presidente della Vibonese e grande tifoso del Catania, ha espresso la propria opinione sull’incontro.





«Dario Mirri? Ho sentito un suo collaboratore e abbiamo dei rapporti di lavoro. Al di là di questo, ognuno giocherà per vincere. Palermo e Catania si trovano in una situazione in cui non dovrebbero essere. E’ certo che ci sta mettendo la faccia. Le critiche si possono accettare, ma se c’è qualcuno che è più bravo, perché non prova a rilevare la società? Magari arriva il Tacopina di turno, ma non so fino a che punto potrà essere interessato un americano. Mi auguro che il dottore Mirri riesca a tirare questa squadra fuori dalla bolgia della Serie C. Se poi dovesse esserci una riforma della Serie B, è chiaro che tutto potrebbe cambiare. La Serie C non è né carne né pesce, ci sono tante spese così come in Serie B. E’ necessario applicare delle riforme».