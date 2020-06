In vista della preparazione della prossima stagione di Serie C, il Palermo sta riscontrando e tentando di risolvere diverse problematiche non di poca importanza. Oltre ai dissidi interni, facilmente distaccabili dalle ambizioni future del club rosanero, nelle ultime ore sta tenendo banco la questione della convenzione dello stadio “Renzo Barbera”. Il Consiglio Comunale del capoluogo ha stabilito un canone annuale di 315 mila euro, ritenuto “inaccettabile” dallo stato maggiore rosanero, che si è esposto con le dichiarazioni di Rinaldo Sagramola (CLICCA QUI). L’amministratore delegato del club di viale del Fante ha citato le possibilità Marsala ed Enna per disputare le gare interne del prossimo campionato di Serie C, affermando di aver avuto un colloquio con il Sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo. Andrea Baiata, assessore allo Sport del comune lilibetano, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni per fare il punto della situazione: «Per quanto riguarda lo stadio “Lombardo-Angotta” stiamo facendo interventi di manutenzione chiesti dalla Commissione provinciale. Il manto erboso è in ottime condizioni. C’è una ditta che sta lavorando affinché i lavori vengano completati prima dell’inizio del prossimo campionato. Nell’ultima stagione è stato affidato al Marsala col 50% di partecipazione per la luce, volevamo che fosse attivo e fruibile alla squadra della nostra città. Siamo tristi per quello che è successo al Marsala, speravamo nella salvezza sul campo. Adesso il problema è la società perché le azioni sono di Cottone sono in mano al Tribunale di Palermo. Come amministrazione ho chiesto lumi sul nostro comportamento e attendo risposta. E’ necessario attivarci nel caso in cui arrivi la possibilità del ripescaggio. Se dovesse essere ancora il Tribunale di Palermo a gestire il Marsala Calcio, la vedo nera in quanto non hanno alcun interesse al progresso della squadra».