Era il fiore all’occhiello del mercato di Giuntoli: ora è un peso | Scambiato per due soldi in Premier League

Comincia ad entrare nel vivo il mercato della Vecchia Signora, la rosa a disposizione di Tudor prenderà presto forma.

La Juventus, sotto la guida del nuovo General Manager Damien Comolli e con Giorgio Chiellini nel ruolo di Director of Football Strategy, sta pianificando il mercato in vista della stagione 2025/2026, confermando Igor Tudor in panchina. L’obiettivo primario è sfoltire la rosa dagli esuberi.

Tra i giocatori in lista di partenza figurano Filip Kostic e Timothy Weah, per i quali si cercano acquirenti. La situazione più spinosa è quella di Dusan Vlahovic: il serbo ha il contratto in scadenza tra un anno, ma avrebbe rifiutato diverse proposte, e il suo alto ingaggio complica la cessione.

Contemporaneamente, la dirigenza bianconera sta lavorando per tentare di trattenere Randal Kolo Muani, arrivato in prestito a gennaio, e si sta ragionando sulla possibilità di un nuovo accordo con il PSG. L’attaccante francese ha espresso il desiderio di continuare la sua avventura a Torino, e la Juventus cercherà di far leva sulla sua volontà.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, i nomi sono molteplici. Per la porta, piace Elia Caprile. In difesa, un obiettivo importante è Fikayo Tomori. L’attacco è il reparto su cui si lavora assiduamente: il sogno è Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, ma sono attenzionati anche Jonathan David ex Lille e Darwin Nunez del Liverpool.

La Juve di Tudor al Mondiale

La Juventus di Igor Tudor è protagonista al Mondiale per Club chiudendo il girone al secondo posto. Nelle prime due partite, la squadra ha mostrato un’ottima vena offensiva: ha vinto 5-0 contro Al Ain e 4-1 contro il Wydad AC, schierando una formazione a trazione offensiva e basata sul 3-4-2-1, il modulo preferito di Tudor.

La sfida clou è stata contro il Manchester City, dove la Juventus ha subito una pesante sconfitta per 5-2. In questa partita, Tudor ha tentato di contenere l’offensiva dei campioni inglesi, ma la superiorità del City si è dimostrata schiacciante. Nonostante la sconfitta, la Juventus ha comunque staccato il pass per la fase a eliminazione diretta.

Il brasiliano ai saluti

Douglas Luiz, arrivato alla Juventus un anno fa per 50 milioni di euro circa, non è riuscito a imporsi nel centrocampo bianconero. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 19 presenze in Serie A, ma solo 3 da titolare, senza mai entrare pienamente nel vivo dei progetti tecnici, né con Thiago Motta né con Igor Tudor.

Per evitare una minusvalenza e generare fondi, la Juventus sta cercando una soluzione per il brasiliano. Un prestito con obbligo di riscatto è l’opzione preferita. Douglas Luiz mantiene un buon mercato in Premier League, e il Leeds ha mostrato un forte interesse, avviando già dei contatti. Il suo futuro sembra lontano da Torino.