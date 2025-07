Era il “figlio di Allegri” ora torna in serie A: dall’Arabia per chiudere la carriera in Italia

Il nuovo allenatore del Milan ha avuto un impatto importante per tanti calciatori.

Massimiliano Allegri ha lasciato un’impronta profonda sul calcio italiano, soprattutto grazie ai suoi anni alla Juventus. Con cinque scudetti consecutivi tra il 2015 e il 2019, ha costruito una squadra solida, concreta e tatticamente estremamente flessibile. Il suo approccio pragmatico, meno spettacolare rispetto ad altri tecnici, ha però portato risultati tangibili e continuità a livelli altissimi, diventando un punto di riferimento per una generazione di allenatori.

Il suo impatto si è fatto sentire anche in Europa, con due finali di Champions League raggiunte nel 2015 e nel 2017. Pur senza vincere il trofeo, Allegri ha dimostrato di poter competere con i migliori club al mondo, dando alla Serie A una credibilità internazionale che in quegli anni andava ricostruita. La sua gestione dei big – da Pirlo a Pogba, da Tevez a Cristiano Ronaldo – è stata sempre lucida, incentrata su equilibrio e spirito di squadra.

Tornato alla Juventus nel 2021, in un contesto molto diverso e più difficile, Allegri ha riportato una certa solidità difensiva e ha ridato identità a un gruppo in costruzione. Pur con meno mezzi rispetto al passato, ha saputo rimettere in carreggiata una squadra smarrita, valorizzando giovani come Fagioli, Miretti e Gatti, e mantenendo la Juve competitiva.

Il suo impatto sul calcio italiano non è solo nei trofei, ma nella filosofia: Allegri ha esaltato l’importanza della gestione mentale, della lettura delle partite e dell’adattabilità, incarnando un modo di intendere il calcio molto italiano, ma sempre attuale.

Idea Bonaventura

Con il blocco del mercato imposto dai parametri di liquidità e sostenibilità, la Lazio è costretta a muoversi con cautela, esplorando il mercato degli svincolati. L’obiettivo è quello di regalare rinforzi a Maurizio Sarri, anche se eventuali tesseramenti non potranno essere formalizzati prima del 1° ottobre. In questo scenario, la società biancoceleste valuta profili esperti e pronti, in grado di dare un contributo immediato senza gravare sul bilancio.

Tra i nomi emersi nelle ultime ore, spicca quello di Giacomo Bonaventura. L’ex centrocampista del Milan, attualmente svincolato dopo la breve esperienza all’Al Shabab in Arabia Saudita, è considerato un’opzione valida per la mediana. A 36 anni, può ancora garantire qualità e visione di gioco. Curiosamente, pur avendo giocato a lungo nel Milan, Bonaventura non è mai stato allenato da Massimiliano Allegri, ma tra i tifosi rossoneri è sempre stata notata una certa somiglianza fisica tra i due, al punto da diventare quasi un meme ricorrente.

Firpo e Domina, alternative più giovani

Accanto a Bonaventura, la Lazio sta valutando anche altri profili. Uno è Junior Firpo, terzino sinistro classe 1996, reduce da un’esperienza al Leeds e ora svincolato. Piace per la sua velocità e adattabilità al modulo sarriano. L’altro è Jeronimo Domina, giovane talento italoargentino dell’Union Santa Fe, considerato un prospetto interessante in ottica futura.

La strategia è chiara: pescare opportunità low cost ma di qualità, nell’attesa di poter tornare attivamente sul mercato.