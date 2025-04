“Entra e prendi un cartellino giallo”: intercettata la chat Whatsapp | HA TRUCCATO LA PARTITA ITALIANA

Guai seri per il calciatore, intercettata la chat di WhatsApp: “Entra e prendi un cartellino giallo”. Ha truccato il match

Negli ultimi anni il calcio italiano ha vissuto un altro periodo drammatico e buio per via della vicenda calcioscommesse. La stessa che ha visto protagonisti (in negativo) due calciatori come Sandro Tonali e Nicolò Fagioli.

I centrocampisti, dopo aver pagato la loro pena con una lunga e pesante squalifica, hanno messo il tutto dietro le spalle ed hanno iniziato una nuova vita. A distanza di pochi anni, però, un’altra vicenda scuote (non poco) il calcio italiano.

Un noto calciatore, infatti, è finito in guai molto seri dopo che la sua chat di WhatsApp è stata intercettata. Il contenuto della stessa è da brividi: doveva farsi ammonire appositamente visto che era stato scommesso, appunto, che prendesse un cartellino giallo.

Una vicenda che, con il passare del tempo, sta facendo inevitabilmente molto rumore e che non poteva affatto passare inosservata. Nelle ultime ore, però, sono arrivati degli importanti aggiornamenti a riguardo.

Intercettata la chat WhatsApp, match truccato: guai per il calciatore

La vicenda in questione vede come protagonista Mamadou Tounkara. L’ex Primavera della Lazio è stato squalificato per 8 mesi dal Tribunale Nazionale della Figc. Dopo il diffondersi della notizia è arrivata anche la rescissione del contratto con il suo vecchio club, il Guidonia Montecelio. Attualmente il 29enne è svincolato da quasi due settimane. A fare il punto della situazione ci ha pensato lo stesso Tribunale con un comunicato.

Cosa è successo? A quanto pare Tounkara avrebbe cercato di convincere il calciatore del Sudtirol, Jacopo Martini, a farsi ammonire nel match di Serie B tra Catanzaro e Sudtirol. In questo modo avrebbe potuto scommetterci sopra. Il tutto è avvenuto su WhatsApp. A Martini avrebbe chiesto di scaricare l’applicazione “Signal” che ha il compito di cancellare la cronologia dei messaggi dopo 5 minuti dalla lettura. Sempre su questa app l’ex biancoceleste ha inoltrato diversi messaggi che ora vi riportiamo.

Lo scambio di messaggi tra i due calciatori

Messaggi inviati, ma senza risposta. Questi i contenuti: “Fratello se entri mi serve un giallo”, “Mi devi dire sicuro che ti fa entrare però ”, “Per favore mi serve devo pagare delle cose fratello”, “Per quello ti scrivo qua”, “Figlio mio”. Il giorno prima dell’incontro di Serie B, il 26 ottobre 2024, Tounkara ha ricontattato su WhatsApp il collega.

Martini gli aveva rivelato che non sarebbe partito tra i titolari. Tounkara, però, non molla la presa ed insiste: “Secondo tempo giochi. Entra su segnal”. Senza ricevere risposta, tra l’8 e il 12 novembre 2024, su Instagram l’ex Lazio gli ha inviato i seguenti messaggi di testo: “Figlio mio abbandonato papà” e “Figlio mii tacci tua”.