Virtus Entella–Palermo 1-1: Pohjanpalo porta il risultato in parità
Inizia la seconda frazione di gioco al “Comunale” di Chiavari tra Virtus Entella e Palermo. Rosanero che, nonostante le tante occasioni avute nel primo tempo, non riescono a sbloccare il risultato, ma vengono beffati sullo scadere dalla rete dei padroni di casa firmata da Tiritiello. La formazione di Inzaghi chiamata a reagire nei secondi 45 minuti, per non rimediare l’ennesima sconfitta stagionale.
Ecco la cronaca testuale del match:
SECONDO TEMPO
80′- Calcio di punizione dalla trequarti battuto da Palumbo: il numero 5 rosanero trova Pohjanpalo sul secondo palo che con un tiro al volo sfiora il palo alla destra del portiere
79′ – Cambi Entella: fuori Bariti e Benali, dentro Nichetti e Moretti
79′ – Dalla Vecchia ferma con una trattenuta Palumbo e rimedia il cartellino giallo
78′ – Cambi Palermo: fuori Blin e Le Douaron, dentro Giovane e Corona.
77′ – Altra occasione per il Palermo: Bereszynski trova dentro area Pohjanpalo che di testa sfiora il palo
75′- Ci prova il Palermo con Pierozzi: l’esterno rosanero, dopo esser stato servito dentro area da Segre, prova la conclusione ma viene murato dalla difesa avversaria
71′ – Cambio anche per l’Entella: Fuori Debenedetti, dentro Russo
70′ – Cambio Palermo: fuori Vasic, dentro Segre
69′ – Ancora in avanti l’Entella: ci prova ancora Franzoni sulla fascia, attento Bereszynski che devia in angolo.
66′ – Grande occasione Entella: Franzoni ci prova al volo con un tiro violento che centra la traversa
65′ – Cambi Entella: fuori Karic e Fumagalli, dentro Dalla Vecchia e Guiu
64′- Palermo ancora in attacco: dalla distanza ci prova Vasic, con la sfera che termina di poco fuori alla destra del portiere.
62′ – Le Douaron serve in profondità Pierozzi, l’esterno rosanero non arriva però sul pallone che viene intercettato dalla difesa avversaria.
58′ – GOOOOL PALERMO!! Palumbo intercetta la sfera e serve Pohjanpalo: il bomber rosanero con freddezza batte Colombi e porta il risultato in parità.
54′ – Bel passaggio di Bani sulla fascia per Bereszynski che prova il cross: attento Tiritiello che allontana.
51′ – Insiste il Palermo in cerca del gol del pari: ci prova dal limite dell’area Vasic, la conclusione viene però ribattuta dalla difesa avversaria
50 – Dopo una serie di rimpallo ci prova Le Douaron con un tiro al volo, la conclusione viene per deviata rendendo la parata semplice per Colombi.
47′ – Fallo di Bani a centrocampo. L’arbitro non ha dubbi e ammonisce il difensore rosanero.
46′- Riprende il match al Comunale. Arriva un cambio per il Palermo: fuori Diakite, dentro Bereszynski.
PRIMO TEMPO
45+1′- Arriva il duplice fischio, termina qui la prima frazione di gioco.
44′ – Gol Entella! Caric va al cross dal fondo, trova Tiritiello che trova la zampata vincente battendo Joronen.
42′ – Augello si invola sulla fascia e prova il cross, all’interno dell’area trova Pohjanpalo: il bomber rosanero prova il tiro al volo, che viene però respinto dalla difesa avversaria.
38′ – Ci prova Palumbo con un tiro dal limite, la conclusione deviata termina in calcio d’angolo.
35′- Ennesimo corner per il Palermo: la sfera termina sulla testa di Bani che spedisce alto.
34′ – Azione sulla fascia di Vasic: il trequartista rosanero salta l’uomo e prova il tiro in porta, ma non riesca a battere il portiere avversario.
33′ – Calcio di punizione dalla trequarti per l’Entella, gestisce bene la difesa rosanero.
31′- Altra chance dalla bandierina per il Palermo: batte Palumbo che trova Pohjanpalo sul secondo palo, il numero nove però di testa spedisce alto.
30′ – Aggressivi i rosanero che conquistano metri di campo, chiudendo gli avversari nella propria metà campo.
26′- Sugli sviluppi di calcio d’angolo ci prova Bani di testa, Colombi blocca la sfera senza troppi problemi.
24′- Diakite prova a sfondare sulla fascia, Tiritiello riesce però a fermarlo senza commettere fallo.
19′ – Calcio d’angolo per il Palermo. Sugli sviluppi, dopo una serie di rimpalli la sfera termina sulla testa di Pohjanpalo: il bomber rosanero non riesce però a dare forza e precisione.
16 – Continua a provarci l’Entella, nuovamente con un cross dal fondo: attento Bani che allontana.
15′ – L’Entella continua ad insistere sulla corsia destra, l’azione termina con un nulla di fatto.
10′ – Grande occasione per il Palermo: cross preciso di Palumbo all’interno dell’area per Augello, l’esterno rosanero ci prova di testa ma colpisce il palo.
6′ – In avanti l’Entella: cross di Fumagalli dal fondo che conquista il calcio d’angolo.
4′- Ci prova il Palermo con Le Douaron, che avanza sulla fascia e serve Pohjanpalo a rimorchio: il numero 9 rosanero prova il tiro, che debole termina fuori alla destra del portiere.
3′- Entella in attacco: cross di Fumagalli impreciso che termina sul fondo
1′- Pronti, via! Inizia il match.
IL TABELLINO
ENTELLA: 1 Colombi, 6 Tiritiello, 7 Bariti, 8 Karic (dal 64′ Dalla Vecchia), 15 Marconi, 19 Debenedetti (dal 70′ Russo), 20 Fumagalli( dal 64′ Guiu), 23 Parodi (C), 24 Franzoni, 26 Di Mario, 50 Benali.
A disposizione: 22 Del Frate, 99 Siaulys, 2 Palomba, 4 Nichetti, 5 Lipani, 29 Traniello, 42 Moretti, 45 Ankeye, 90 Portanova.
Allenatore: Chiappella.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 13 Bani (C), 14 Vasic (dal 70′ Segre), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron (dal 79′ Corona), 23 Diakité (dal 46′ Bereszynski), 27 Pierozzi, 28 Blin (dal 79′ Giovane), 32 Ceccaroni.
A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 8 Segre, 9 Brunori, 15 Nicolosi, 29 Peda, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
ARBITRO: Giuseppe Collu (Cagliari); Primo assistente: Ivan Catallo (Frosinone); Secondo assistente: Marco Emmanuele (Pisa); Quarto ufficiale: Niccolò Turrini (Firenze); VAR: Paolo Mazzoleni (Bergamo); AVAR: Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno).
MARCATORI: 44′ Tiritiello; 58′ Pohjanpalo
NOTE: ammoniti Bani; Dalla Vecchia