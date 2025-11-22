Entella–Palermo: la cronaca live minuto per minuto

Si torna in campo dopo la sosta per le nazionali. Inizia Entella-Palermo, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie BKT. I rosanero sono chiamati al riscatto dopo l’ultima brutta prestazione di Castellammare di Stabia, ma dovranno farlo davanti un avversario ostico, che tra le mura amiche non ha mai perso in questa stagione. Di fondamentale importanza invertire il trend negativo e portare a casa punti importanti per continuare a inseguire l’obiettivo promozione.

Ecco la cronaca testuale del match:

6′ – In avanti l’Entella: cross di Fumagalli dal fondo che conquista il calcio d’angolo

4′- Ci prova il Palermo con Le Douaron, che avanza sulla fascia e serve Pohjanpalo a rimorchio: il numero 9 rosanero prova il tiro, che debole termina fuori alla destra del portiere

3′- Entella in attacco: cross di Fumagalli impreciso che termina sul fondo

1′- Pronti, via! Inizia il match.

IL TABELLINO

ENTELLA: 1 Colombi, 6 Tiritiello, 7 Bariti, 8 Karic, 15 Marconi, 19 Debenedetti, 20 Fumagalli, 23 Parodi (C), 24 Franzoni, 26 Di Mario, 50 Benali.

A disposizione: 22 Del Frate, 99 Siaulys, 2 Palomba, 4 Nichetti, 5 Lipani, 11 Guiu, 21 Russo, 27 Dalla Vecchia, 29 Traniello, 42 Moretti, 45 Ankeye, 90 Portanova.

Allenatore: Chiappella.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 13 Bani (C), 14 Vasic, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 28 Blin, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 8 Segre, 9 Brunori, 15 Nicolosi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.

Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Giuseppe Collu (Cagliari); Primo assistente: Ivan Catallo (Frosinone); Secondo assistente: Marco Emmanuele (Pisa); Quarto ufficiale: Niccolò Turrini (Firenze); VAR: Paolo Mazzoleni (Bergamo); AVAR: Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno).

MARCATORI:

NOTE: