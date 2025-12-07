Empoli-Palermo, la cronaca live: gol, azioni e aggiornamenti in diretta dal Castellani

Katia Virzì Dicembre 7, 2025

Il Palermo torna in campo questo pomeriggio al Castellani per affrontare l’Empoli dell’ex rosa Dionisi per la 15^ giornata del campionato di serie B. Il tecnico Inzaghi per affrontare i toscani si affida a Joronen tra i pali. In difesa confermati Bereszynski, Bani e Ceccaroni. A centrocampo Segre e Ranocchia. Sugli esterni Augello e Pierozzi. Palumbo ad agire sulla trequarti alle spalle di Le Douaron e Pohjanpalo.

Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO 

33′ Giallo a Bereszynski per fallo su Shpendi.

31′ – Il Palermo parte in contropiede con Segre: il numero 8 allarga per Palumbo che crossa ma per poco Pohjanpalo manca la palla.

27′ – Elia sfiora il gol su un cross perfetto di Moruzzi. Il portiere Joronen si rifugia in angolo dopo una piccola incertezza iniziale.

23′ – L’Empoli cerca di reagire al Palermo con una serie di azioni di gioco palla a terra, ma nessuna di esse riesce a concretizzarsi in un’occasione pericolosa.

19′ – GOOOOL POHJANPALO! Un angolo battuto da Ranocchia viene trasformato dal Finlandese che raddoppia.

14′  – Giallo per Segre dopo un fallo su Yepes

11′ – Ranocchia dalla bandierina mette in mezzo, la palla viene spizzata e intercettata da Pierozzi che di testa colpisce ma finisce fuori.

7′ – GOOOOL PALERMO! Splendido schema su calcio di punizione: Augello e Palumbo lavorano alla perfezione, con quest’ultimo che serve Le Douaron, bravo a infilare Fulignati con un preciso tiro a incrociare.

3′ – Avvio intenso dell’Empoli, che fa girare il pallone e tiene il Palermo sulla difensiva. I rosanero però sono pronti a reagire e a ripartire velocemente.

1′ – Pronti, via! Inizia il match al Castellani.

 

 

 

IL TABELLINO

EMPOLI: 21 Fulignati, 5 Obaretin, 7 Elia, 11 Shpendi, 14 Yepes, 15 Ceesay, 18 Ghion, 19 Nasti, 20 Lovato (C), 27 Moruzzi, 34 Guarino. A disposizione: 1 Perisan, 6 Degli Innocenti, 8 Belardinelli, 9 Pellegri, 10 Ilie, 28 Indragoli, 29 Tosto, 32 Haas, 70 Saporiti, 79 Carboni, 90 Konate, 99 Bianchi. Allenatore: Dionisi.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 63 Balaguss, 6 Gomes, 9 Brunori, 14 Vasic, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Federico Dionisi (L’Aquila). Primo assistente: Daisuke Emanuele Yoshikawa (Roma 1). Secondo assistente: Claudio Barone (Roma 1). Quarto ufficiale: Simone Galipò (Firenze). VAR: Alberto Santoro (Messina). AVAR: Giacomo Paganessi (Bergamo).

MARCATORI: Le Douaron al 7′, Pohjanpalo 19′

NOTE: ammonito Segre, Bereszynski

Empoli-Palermo, la cronaca live: gol, azioni e aggiornamenti in diretta dal Castellani

Katia Virzì Dicembre 7, 2025

