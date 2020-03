Matteo Salvini, leader della Lega Nord, tramite il proprio profilo Facebook, ha voluto fare i complimenti alla Regione Lombardia che ha stanziato 30 milioni di euro per chi è in difficoltà. Di seguito quanto scritto dall’ex Ministro degli Interni sulla propria pagina Facebook: “Complimenti alla Lombardia che stanzia 30 milioni per aiutare chi, a causa dell’emergenza virus, non riesce a pagare l’affitto. Questa è la strada giusta: aiutare il più possibile i meno garantiti”