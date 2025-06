Ecco i 9 giocatori più vincenti nella storia: c’è Messi, IN LISTA ESCLUSO CRISTIANO RONALDO

È la rivalità più iconica della storia del calcio, ha segnato una generazione.

La rivalità tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo è probabilmente la più iconica della storia del calcio moderno. Due fuoriclasse con stili opposti, visioni diverse del gioco, ma accomunati da un talento straordinario e da una longevità fuori dal comune. Per oltre quindici anni, i due hanno dominato il calcio europeo, sfidandosi a suon di gol, trofei e record, scrivendo una storia parallela capace di appassionare milioni di tifosi in tutto il mondo.

Dal 2009 al 2018, il confronto si è acceso come mai prima durante gli anni in cui Messi vestiva la maglia del Barcellona e Cristiano quella del Real Madrid. I Clásicos sono diventati appuntamenti mitologici, carichi di tensione e magia. In quegli anni, ogni settimana sembrava una corsa a chi segnava di più, chi stupiva di più, chi portava a casa il Pallone d’Oro.

Nonostante le differenze di stile – genio naturale e visione per Messi, potenza, fisicità e determinazione per Ronaldo – entrambi hanno riscritto i parametri dell’eccellenza calcistica. Con decine di titoli vinti, record infranti e una serie di duelli leggendari, hanno elevato il livello di competizione e ispirato intere generazioni.

Oggi, con carriere ormai lontane dai palcoscenici europei, la rivalità si è trasformata in rispetto reciproco. Ma il loro duello ha lasciato un segno indelebile, tanto da dividere tifosi e appassionati in due “fedi” calcistiche che ancora oggi alimentano il dibattito: Messi o Cristiano? Forse, la risposta migliore è che siamo stati fortunati a vederli entrambi.

Il club dei fuoriclasse

Solo nove calciatori nella storia del calcio sono riusciti nell’impresa di vincere i tre trofei più prestigiosi a livello individuale e collettivo: Champions League, Mondiale e Pallone d’Oro. Un club ristrettissimo, composto da leggende che hanno segnato epoche diverse. Il primo a iscriversi fu Bobby Charlton, protagonista assoluto dell’Inghilterra campione del mondo nel 1966 e vincitore della Coppa dei Campioni due anni dopo con il Manchester United.

Negli anni Settanta, l’élite si arricchì di tre giganti del calcio tedesco: Franz Beckenbauer e Gerd Müller, simboli del Bayern Monaco e della Germania Ovest campione del mondo nel 1974, e vincitori seriali in Europa. Poi fu la volta di Paolo Rossi, che nel 1982 conquistò il Mondiale e il Pallone d’Oro nello stesso anno, completando il tris nel 1985 con la Juventus.

L’eccellenza globale

Negli anni Duemila è toccato a stelle come Zidane, che nel 1998 vinse il Mondiale e il Pallone d’Oro, e completò l’opera con la Champions nel 2002 con il Real Madrid. Poi il turno dei brasiliani: Rivaldo (2002), Ronaldinho (2006) e Kakà (2007), tutti campioni del mondo nel 2002 e vincenti in Europa con Barcellona e Milan.

L’ultimo, in ordine di tempo, è Lionel Messi. Dopo anni di trionfi europei e Palloni d’Oro, il fuoriclasse argentino ha coronato la sua carriera vincendo il Mondiale nel 2022. Con otto Palloni d’Oro, quattro Champions e ora anche il titolo mondiale, Messi è forse il simbolo più completo di questo club leggendario.