E’ TORNATO IN SERIE A DONNARUMMA: annuncio il 13 agosto | Arriva gratis

Il forte portiere italiano potrebbe presto tornare a casa.

Gianluigi Donnarumma ha esordito in Serie A giovanissimo, a soli 16 anni, il 25 ottobre 2015 con la maglia del Milan. Sin da subito ha attirato l’attenzione per la sua statura imponente, la sicurezza tra i pali e una maturità fuori dal comune. In breve tempo è diventato titolare fisso, scalzando Diego López e conquistando la fiducia di allenatori e tifosi. La sua crescita è stata costante, collezionando presenze e prestazioni sempre più convincenti, tanto da diventare uno dei portieri più promettenti al mondo.

Nei sei anni trascorsi al Milan, Donnarumma ha totalizzato oltre 250 presenze in tutte le competizioni, diventando anche capitano in alcune occasioni. Nonostante la giovane età, si è imposto come leader silenzioso della squadra, contribuendo alla rinascita del club rossonero e portandolo di nuovo in Champions League dopo anni di assenza. Il suo punto più alto in rossonero è stato probabilmente la vittoria della Supercoppa Italiana nel 2016, con rigori parati e prestazioni decisive.

Il rapporto con la tifoseria, però, non è stato sempre facile. Le complicate vicende legate al rinnovo del contratto, con il passaggio a parametro zero al Paris Saint-Germain nel 2021, hanno lasciato strascichi e critiche. Nonostante ciò, l’esperienza in Serie A ha segnato profondamente la sua carriera, forgiandolo come portiere e come uomo.

Oggi Donnarumma è il titolare della Nazionale italiana, ma le sue radici professionali affondano saldamente nel campionato italiano, dove ha costruito la propria identità calcistica.

Juve e Inter alla finestra

Dopo il Mondiale per Club, il Paris Saint-Germain si trova a dover affrontare un nodo cruciale: il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano, protagonista assoluto nella conquista della Champions League, resta però un punto interrogativo per il futuro del club parigino. Se a inizio stagione sembrava destinato all’addio, le sue prestazioni recenti hanno rimescolato le carte. Tuttavia, il contratto in scadenza nel 2026 e l’assenza di un’intesa sul prolungamento aprono scenari interessanti sul mercato.

Le dichiarazioni di Donnarumma – «Non lo so, vedremo nei prossimi giorni» – dopo la notte magica di Monaco, non hanno fatto altro che alimentare i dubbi. Il PSG vorrebbe definire tutto prima della Supercoppa Europea del 13 agosto, ma il rischio di rottura è concreto. In Italia, Juventus e Inter osservano con attenzione: entrambe cercano un profilo di primo piano tra i pali e sarebbero pronte a inserirsi qualora Donnarumma finisse ufficialmente sul mercato.

PSG in allerta, pronto un piano B

Il club francese, consapevole della delicatezza della situazione, sta già lavorando alle alternative. Il nome in cima alla lista è quello di Lucas Chevalier del Lille, giovane talento in rampa di lancio. Un segnale che la società si sta preparando a ogni eventualità, compreso un addio immediato del numero uno azzurro.

La prossima settimana sarà decisiva: se non arriverà una svolta nel rinnovo, Donnarumma potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati dell’estate. E Juve e Inter non resteranno a guardare.