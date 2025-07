E’ TORNATO GIROUD: visite mediche superate | Blitz nella notte, i tifosi tornano a sognare

Giroud è tornato a giocare: ha superato tutte le visite mediche. Un blitz nella notte ha fatto sognare tutti i tifosi.

Olivier Giroud si sta preparando per una nuova sfida a pochi mesi da quello che è il compimento dei suoi 39anni. L’attaccante francese è tornato ad allenarsi in Europa. Dopo una breve parentesi negli Stati Uniti, ha scelto di rimettersi nuovamente in gioco in un campionato europeo. La voglia è di competere ad alti livelli.

Lo scorso 21 luglio ha ripreso ufficialmente gli allenamenti dopo essere atterrato la sera precedente, rientrando da Grenoble dove aveva trascorso diversi giorni con la famiglia. Si tratta di un ritorno in patria vissuto con emozione ma soprattutto con grandissima concentrazione. Il giocatore ha necessità di mettersi nuovamente in gioco.

Nel corso delle prime giornate ha lavorato duro. Ha svolto principalmente test fisici e medici per valutare la propria condizione fisica. I compagni di squadra nel frattempo rientreranno solo nei prossimi giorni dopo aver disputato un’amichevole in Italia. Dunque una volta tornato il gruppo potrà aggregarsi.

Attualmente Giroud si sta dedicando al recupero. Nell’ultimo periodo infatti, una distorsione alla caviglia lo aveva fermato. Aveva rimediato questo infortunio nel corso degli impegni disputati negli Stati Uniti. L’infortunio è stato gestito ovviamente con estrema attenzione per consentire al giocatore di rientrare senza rischi.

La fine della carriera

Nel frattempo Giroud ha anche avuto modo di parlare con il presidente del nuovo club. Con l’assenso del patron, il calciatore francese ex Milan, è riuscito a ottenere qualche giorno di riposo in più. Una scelta che potrebbe influire positivamente per ricaricare quelle che sono le energie fisiche e mentali.

La nuova avventura gli consentirà dunque di chiudere, presumibilmente, quella che è la sua carriera in patri. Si tratterà di una vera e propria sfida e Giroud è pronto a mettersi in gioco e a portare alla nuova formazione tutta la propria esperienza, tutto il proprio carisma e soprattutto i suoi gol che non mancano mai.

Ritorno in patria

La squadra scelta da Olivier Giroud è il Lille secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com. La società lo ha accolto con entusiasmo. Giroud avrà quindi modo di giocare nella massima serie francese e ad alti livelli. Un modo questo per mettersi nuovamente in gioco e per capire dove può spingersi a livello fisico.

Il Lille punta in alto ovviamente con l’arrivo di Olivier Giroud. Il francese potrebbe far fare il salto di qualità decisivo al club. E lo stesso attaccante, per accettare un’offerta del genere, ha ancora voglia di mettersi in mostra e di rendersi decisivo. D’altronde al Milan aveva dimostrato tutto il proprio potenziale.