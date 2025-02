“È stato licenziato dal Milan”: CACCIATO DA MILANELLO DOPO 23 ANNI | I tifosi sono increduli

Disastro totale a Milanello, dove la società ha deciso di licenziare un volto storico dopo ben 23 anni: i tifosi sono senza parole.

In questa sessione di mercato invernale che si è appena conclusa il Milan ha praticamente rivoluzionato la rosa. Il club rossonero ha lasciato partire diversi elementi, anche di rilievo, come ad esempio il capitano Davide Calabria, ma anche Bennacer, Morata e Okafor. Al loro posto sono arrivati nuovi innesti di altrettanto spessore.

Sottil, Bondo ma soprattutto Walker, Joao Felix e Gimenez. Calciatori importanti, che proveranno a svoltare la stagione rossonera, andata fino ad ora in maniera negativa. Tuttavia i cambiamenti in casa milanista non sono arrivati solamente dal punto di vista della rosa. A quanto pare infatti un’altra modifica sorprendente c’è stata a Milanello, e non ha fatto felice l’ambiente.

Un volto storico della società sette volte vincitrice della Champions League è stato licenziato dopo ben 23 anni. La ragione è stata anche chiaramente spiegata, e ha mandato su tutte le furie i tifosi, che adesso, nonostante la grande campagna acquisti, continueranno di sicuro a contestare la dirigenza.

Licenziamento clamoroso in casa milanista

Come abbiamo potuto vedere spesso e volentieri da inizio stagione, i tifosi rossoneri hanno contestato continuamente la società. Complici le scelte scellerate fatte per mercato e panchina, ma anche per l’incapacità della dirigenza di operare come la piazza era abituata. Da adesso in poi però la frangia più calda del tifo del club milanese avrà un altro motivo per protestare.

Stiamo parlando del licenziamento di Luca Serafini, storico volto del giornalismo rossonero che ha lavorato per oltre 23 anni tra MilanChannel e MilanTv, e che appunto di recente è stato congedato da quest’ultima emittente. Ciò che sta facendo discutere maggiormente però è la motivazione che ha portato a questa decisione.

Ecco le ragioni che hanno portato al licenziamento

”Il nostro amico Luca Serafini, storica penna del giornalismo rossonero, è stato congedato da Milan Tv. La motivazione sta in una velata critica alla società in relazione alla gestione dei recenti problemi di spogliatoio”.

Così il Milan Club Old Clan ha spiegato, tramite un annuncio sul proprio canale X, la ragione che ha portato al licenziamento del giornalista, che come detto non è affatto piaciuta all’ambiente. Nessuna tregua dopo il mercato dunque per il Diavolo.