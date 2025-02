“È stata la mia ultima partita, mi viene da piangere”: SI RITIRA A SORPRESA DAL TENNIS | Il 2025 inizia con una catastrofe

Annuncio terribile nel mondo del tennis: un grande protagonista ha deciso di ritirarsi con grande sorpresa. Vediamo di chi si tratta.

Il 2025 del tennis si è ormai bello avviato. L’Australian Open è stato il primo grande torneo ad aver aperto le danze in questo nuovo anno. Verrebbe però da dire nuovo anno vecchie abitudini, visto che per quanto riguarda la categoria maschile a vincere il titolo è stato il solito Jannik Sinner, che ha difeso il trofeo conquistato lo scorso anno.

Diversamente sono andate invece le cose in ambito femminile, dove la numero uno al mondo del Ranking ATP, la Sabalenka, ha perso in finale con Keys, numero 19, con grande sorpresa da parte di tifosi e appassionati di questo sport.

Sebbene questa nuova stagione tennistica sembrava dover portare grosse gioie però nelle scorse ore un annuncio ha scioccato tutti. Un grande volto del mondo delle racchette ha infatti deciso con grande sorpresa di ritirarsi dal tennis. Quella disputata ultimamente è stata la sua ultima partita.

L’annuncio sul ritiro che ha lasciato tutti senza parole

Sono tante le motivazioni che possono portare uno sportivo al ritiro. Una delle principali però riguarda la questione fisica, che impedisce loro di giocare sui livelli che vogliono, o che comunque va a creargli grossi problemi. Ed è proprio questo ciò che è accaduto a questa grande protagonista del mondo del tennis.

Stiamo parlando di Simona Halep, che dopo la sconfitta incassata nel corso dei 250 Open disputati in casa sua, in Romania, ha annunciato il ritiro. Quella che è stata per diverso tempo tra le migliori in circolazione aveva già annunciato nelle scorse settimane questa possibilità, che si è dunque realizzata.

“È l’ultima volta che gioco qui”

“Sono una persona realizzata. La mia famiglia mi è stata vicina fin dall’inizio. Senza di loro non sarei la persona che sono oggi. Li amo e li ringrazio per avermi supportato in ogni decisione che prendo. Ho fatto questa scelta con l’anima in pace”.

Queste le parole della Halep riportate da Tenniworlditalia, che ha poi concluso spiegando le ragioni del ritiro. ”Il mio corpo non riesce più a tornare al livello di prima. So cosa significa. Ecco perché oggi ho voluto venire a Cluj, giocare davanti a voi e salutarvi sul campo da tennis. Chissà se tornerò… È l’ultima volta che gioco qui, non voglio piangere“.