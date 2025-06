“È stata la mia prima volta”: il Presidente si emoziona davanti a tutti I C’è solo un rammarico che lo frena adesso

Parole cariche di significato, ma ora si guarda avanti.

Il presidente di una squadra riveste un ruolo cruciale, fungendo da guida strategica e rappresentante legale del club. È responsabile della definizione degli obiettivi a lungo termine, della supervisione delle operazioni quotidiane e della gestione delle relazioni con sponsor, media e istituzioni sportive. La sua leadership influisce direttamente sulla cultura organizzativa e sulle performance della squadra, rendendo la sua figura centrale per il successo del club.

Oltre alla gestione strategica, il presidente ha anche responsabilità legali e finanziarie. È tenuto a garantire la conformità alle normative vigenti, a gestire i bilanci e a prendere decisioni che possono avere implicazioni economiche significative. In caso di violazioni o negligenze, può essere chiamato a rispondere personalmente, sottolineando l’importanza di una gestione attenta e responsabile.

La figura del presidente varia a seconda delle dimensioni e della struttura del club. Nei club più piccoli o dilettantistici, il presidente può essere coinvolto direttamente in molteplici aspetti operativi, mentre nelle società professionistiche tende a delegare compiti specifici a dirigenti e manager, mantenendo comunque la supervisione generale. In entrambi i casi, la sua capacità di leadership e la visione strategica sono determinanti per il successo e la sostenibilità del club.

Il presidente di una squadra di calcio è una figura poliedrica, che combina competenze manageriali, legali e relazionali. La sua efficacia nel ruolo può influenzare profondamente le sorti del club, sia dentro che fuori dal campo, rendendo la sua posizione una delle più importanti nel panorama calcistico.

Bilancio positivo, ma con un pizzico di rimpianto

Chiusa la stagione 2024/2025 con il sesto posto e la conseguente qualificazione in Conference League, la Fiorentina ha tracciato il bilancio annuale. La soddisfazione in casa viola non manca, soprattutto per il sorpasso finale sulla Lazio. Il presidente Rocco Commisso, intervenuto in videocollegamento dagli Stati Uniti, ha parlato con il direttore generale Ferrari e il direttore sportivo Pradé nella consueta riunione di fine anno al Viola Park.

Commisso ha espresso orgoglio per i progressi compiuti, sottolineando che si tratta del miglior piazzamento della sua gestione. Tuttavia, non ha nascosto un certo disappunto per la situazione legata al Ranking UEFA, che ha limitato l’accesso alle competizioni europee più prestigiose. “Con 65 punti, negli ultimi undici anni si entrava in Europa League. Peccato che sia successo proprio ora”, ha commentato.

Uno sguardo al futuro

Adesso gli occhi di tutti sono puntati sul futuro. All’inizio la conferma di Palladino sembrava essere certa e lo stesso presidente si era detto fiducioso. Poi sono arrivate le dimissioni a sorpresa del tecnico che ha quindi lasciato vuota la panchina del club viola. Nel corso dei prossimi giorni, la società dovrà fare delle valutazioni per dare una nuova guida tecnica alla squadra.

In ballo ci sono diversi nomi e tra questi troviamo Baroni, che pochi giorni fa ha detto addio alla Lazio, e Pioli, alla ricerca di una nuova occasione in Serie A. Manca solo la stretta finale.