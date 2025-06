“È più forte di Nadal, Federer e Djokovic”: UN ALIENO COME AVVERSARIO | Jannik Sinner perde per sempre il n°1

Parole senza mezzi termini che penalizzano il tennista italiano attualmente numero 1 al mondo nonostante le ultime sconfitte.

Il 2025 ha avuto un inizio trionfale per Jannik Sinner, che ha conquistato l’Australian Open per la seconda volta consecutiva. Ha superato in finale Alexander Zverev dimostrando ancora una volta la sua ascesa ai vertici del tennis mondiale e consolidando la sua posizione di numero uno.

Tuttavia, la sua stagione ha subito una battuta d’arresto. A febbraio ha accettato una sospensione di tre mesi a seguito di un accordo con la WADA, relativo ad un test antidoping del marzo 2024. La sospensione, dovuta a una contaminazione involontaria, lo ha tenuto lontano dai campi per oltre cento giorni.

Il rientro di Sinner è avvenuto agli Internazionali di Roma, un evento attesissimo dai suoi tifosi. Qui ha mostrato subito grandi capacità, battendo Navone al secondo turno. Ha proseguito il suo cammino fino alla finale, dove ha ritrovato il suo rivale di sempre, Carlos Alcaraz, perdendo l’incontro con un punteggio di 6-7, 1-6.

Successivamente, Sinner ha affrontato il Roland Garros con grande determinazione. Il suo percorso fino alla finale lo ha visto superare avversari di calibro come Gasquet, Lehecka, Rublev e Bublik. In semifinale, ha avuto la meglio su Novak Djokovic, preparandosi così a un’altra attesissima sfida finale contro Alcaraz.

Finale epica al Roland Garros

La finale del Roland Garros ha regalato uno spettacolo memorabile tra Sinner e Alcaraz. In una battaglia epica durata oltre cinque ore, Alcaraz è riuscito a prevalere dopo il quinto set, salvando anche tre match point nel quarto.

Nonostante la sconfitta in finale, Sinner ha aumentato il suo vantaggio nel ranking ATP su Alcaraz. Lo spagnolo, essendo il detentore del titolo del Roland Garros, ha semplicemente difeso i suoi 2000 punti, non guadagnandone di nuovi. Sinner, invece, l’anno precedente aveva raggiunto le semifinali, raggiungendo la finale ha migliorato il suo risultato, accumulando più punti rispetto all’edizione precedente.

“Più forte di Nadal, Federer e Djokovic”

Andre Agassi, ex campione statunitense 55enne che in carriera ha vinto moltissimi premi. Tutti e quattro i tornei del Grande Slam, l’oro olimpico e numerosi altri titoli importanti. L’americano ha dichiarato recentemente di avere visto tanti talenti del tennis, ma di essere rimasto colpito da uno soltanto.

A “Tnt Sports” ha spiegato: “Carlos Alcaraz si muove come un Ufo sul campo, non gioca sulla difensiva anche quando è nell’angolo. Ha tutte le qualità dei Big 3 (Federer, Nadal, Djokovic, ndr), forse anche di più. Il suo gioco è qualcosa di davvero speciale e sono entusiasta di vedere cosa riserverà il futuro per lui”.