È la panchina perfetta per me, io ci sono | Ecco il maestro Gotti: contratto per la salvezza

Il tecnico potrebbe presto tornare alla guida di una squadra.

Luca Gotti è un allenatore ed ex difensore italiano. Dopo una carriera passata in panchina come vice e poi come tecnico di prima fascia, il 13 marzo 2024 viene chiamato dal Lecce per sostituire l’esonerato Roberto D’Aversa. All’epoca, la squadra salentina navigava in acque agitate, al quindicesimo posto in Serie A, ma l’arrivo di Gotti imprime una svolta immediata.

Il debutto è positivo: tre giorni dopo il suo ingaggio, il Lecce batte 1-0 la Salernitana in trasferta, iniziando un percorso che condurrà alla salvezza matematica con tre giornate di anticipo. Un traguardo storico, che fa di Gotti il primo allenatore nella storia del Lecce capace di centrare la salvezza subentrando a stagione in corso. Un risultato che convince la dirigenza a rinnovargli il contratto fino al 30 giugno 2026.

Tuttavia, l’equilibrio costruito nella stagione precedente si spezza nel campionato successivo. Il Lecce, pur con Gotti confermato alla guida, fatica a trovare continuità e risultati. Nelle prime 12 giornate, la squadra raccoglie solo 9 punti, scivolando al terzultimo posto in classifica.

Il 9 novembre 2024 arriva l’inevitabile esonero. Nonostante il recente rinnovo, la società decide di cambiare guida tecnica per provare a invertire la rotta. Così si chiude la breve ma intensa esperienza leccese di Gotti, capace di lasciare un segno importante, pur senza continuità.

Ritorno di fiamma?

Il Lecce guarda ancora a Luca Gotti per la panchina. Dopo la mancata conferma di Marco Giampaolo, il club salentino sta valutando un ritorno dell’allenatore veneto, già protagonista della salvezza nella stagione 2023-2024. Gotti, nonostante l’esonero nel novembre successivo, aveva lasciato un buon ricordo per equilibrio tattico, serietà e capacità di gestire situazioni complesse. Il suo nome è tornato con forza sul taccuino della dirigenza, alla ricerca di un profilo affidabile e già familiare con l’ambiente.

L’ipotesi di un ritorno appare tutt’altro che remota. Il legame tra Gotti e il club non si è mai realmente spezzato. L’allenatore, attualmente senza squadra, sarebbe disposto ad ascoltare la proposta, consapevole della stima che ancora circola attorno al suo nome in Salento. Inoltre, la prospettiva di riprendere un lavoro interrotto troppo presto potrebbe rappresentare una sfida stimolante.

Opzione concreta

Marco Giampaolo, subentrato nel corso dell’ultima stagione, non ha convinto pienamente la società, che ha scelto di non confermarlo. Il progetto tecnico necessita di una guida più solida e compatibile con le esigenze di una squadra che vuole garantirsi una salvezza serena. Gotti, già capace di centrare l’obiettivo in condizioni difficili, rappresenta quindi una garanzia sotto diversi aspetti.

Al momento, le parti si studiano, ma il terreno appare favorevole per un riavvicinamento. Il Lecce riflette, Gotti attende: l’affare è possibile, e stavolta potrebbe esserci il tempo per costruire qualcosa di duraturo.