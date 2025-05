È il primo regalo per il nuovo allenatore: Ghisolfi chiude la trattativa | Innesto da Champions per la Roma

Il ds della Roma, Ghisolfi chiude la trattativa per un rinforzo che di sicuro farà la differenza.

La Roma chiuderà la sua stagione domenica sera a Torino, nell’ultima giornata di campionato. Sarà una sfida decisiva non solo per i giallorossi, ma anche per definire il loro futuro europeo: Champions, Europa League o Conference. Le speranze di qualificazione alla massima competizione continentale restano vive, ma dipendono anche dal risultato della Juventus contro il Venezia.

In città, intanto, si respira un clima di entusiasmo e speranza. Solo qualche mese fa la Roma si trovava a ridosso della zona retrocessione, oggi è a un passo dal quarto posto. Un’incredibile rimonta che ha riacceso sogni e ambizioni, nonostante le incertezze legate al mercato e ai limiti di spesa previsti per le prossime due sessioni.

Al centro dell’attenzione c’è anche il tema allenatore. Tra suggestioni e voci di corridoio, i nomi che circolano sono tanti. Il video pubblicato dal Friedkin Group, che mostra immagini iconiche di Roma come il Colosseo, la Lupa e San Pietro, ha scatenato i tifosi, convinti che dietro quel montaggio simbolico possa nascondersi un indizio.

E mentre Dan Friedkin vola a Lipsia, alimentando ulteriori speculazioni, la sensazione è che tutto sia ancora possibile. Il sogno Champions, il nome del nuovo allenatore e il futuro della Roma si decideranno in pochi giorni. E nella Capitale, quando c’è da sognare, nessuno si tira indietro.

La Roma punta alla sua permanenza

La Roma lavora per trattenere Alexis Saelemaekers anche oltre la scadenza del prestito dal Milan. L’accordo tra i due club, perfezionato negli ultimi giorni del mercato estivo, non includeva un’opzione di riscatto, ma da mesi la volontà dei giallorossi di acquistare il centrocampista belga a titolo definitivo appare chiara. A confermarlo, le parole del direttore sportivo Florent Ghisolfi: “Saelemaekers vogliamo tenerlo, è stato ed è un giocatore importante dentro e fuori dal campo. Ha una connessione con squadra e tifosi”.

Il club capitolino sembra quindi intenzionato a fare uno sforzo per prolungare l’avventura del belga nella Capitale. Tuttavia, la decisione finale non dipende solo dalla Roma. Il Milan, infatti, non ha ancora espresso una posizione definitiva sul futuro del giocatore e potrebbe voler attendere il parere del nuovo allenatore prima di prendere decisioni.

Il nodo resta il Milan

Attualmente, lo scenario più probabile è un rientro temporaneo al Milan per Saelemaekers, in attesa della valutazione tecnica del nuovo allenatore rossonero. Solo dopo potrebbe prendere forma una possibile cessione definitiva. La Roma, per anticipare i tempi, dovrebbe presentare un’offerta intorno ai 20 milioni di euro, cifra che però al momento non sembra essere nei piani della società.

Un’eventuale qualificazione alla prossima Champions League potrebbe però cambiare le carte in tavola, offrendo alla Roma nuove risorse e prospettive più convincenti per trattenere il belga.